Une femme palestinienne apatride détaille les abus 'très traumatisants' subis lors de la détention par la police de l'immigration et des frontières (Common Dreams)

Une femme palestinienne apatride détaille les abus 'très traumatisants' subis lors de la détention à l’ICE Article originel : Stateless Palestinian Woman Details 'Very Traumatizing' Abuse Suffered in ICE Detention Common Dreams, 07.07.25

Une jeune mariée palestinienne du Texas libérée de la détention de l'U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) en début de semaine affirme qu'elle a été enchaînée pendant de longues périodes, privée de nourriture et d'eau, et soumise à d'autres violations des droits de l'homme pendant près de cinq mois de détention par l'ICE - tout cela parce qu'elle est une personne apatride.

Ward Sakeik, 22 ans, est née en Arabie saoudite de parents palestiniens originaires de Gaza. L'Arabie saoudite n'accordant pas le droit de naissance aux enfants de ressortissants étrangers, Ward Sakeik était officiellement apatride lorsque sa famille a légalement émigré aux États-Unis à l'âge de 8 ans...Lire la suite