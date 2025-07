USA. L’association de l’éducation nationale vient de voter pour couper tous les liens avec l’Anti-Defamation League (Mondoweiss)

L’association de l’éducation nationale vient de voter pour couper tous les liens avec l’Anti-Defamation League

Article originel : The National Education Association just voted to cut all ties to the Anti-Defamation League

Mondoweiss



Lors d’un vote important, l’Association nationale de l’éducation a voté pour couper tous les liens avec la Ligue anti-diffamation. La raison ? « Malgré sa réputation en tant qu’organisation de défense des droits civiques, l’ADL n’est pas le partenaire éducatif pour la justice sociale qu’elle prétend être. »... Lire la suite