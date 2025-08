[Vidéo] Des tirailleurs aux sans papiers : La violence coloniale et raciste, du massacre de Thiaroye aux politiques racistes de Retailleau (Survie)

Survie et Guerre à la guerre ont rejoint l’appel au défilé internationaliste du 14 juillet organisé par la Marche des Solidarités et des Collectifs des Sans-Papiers (CSP), qui inclut un hommage aux tirailleurs africains. La veille, Survie a convié l’historienne Armelle Mabon, spécialiste de Thiaroye, avec des descendant-es de victimes de ce massacre colonial, pour une discussion avec des militant-es sans papiers sur la continuité qui relie les politiques coloniales et le racisme d’État, d’hier à aujourd’hui.



Dimanche 13 juillet 2025 : Soirée de soutien au collectif des jeunes du parc de Belleville 16h-00h00 Au Petit Bain 7 Pont de la Gare, 75013 Paris 16h15 - 17h30 : Table-ronde - Des tirailleurs africains aux sans papiers : déni d’égalité dans la République française. La violence (néo)coloniale, du massacre de Thiaroye aux politiques racistes de Retailleau Animation : Camille Lesaffre de l’association Survie. Interventions : Armelle Mabon, historienne spécialiste de Thiaroye, autrice de Le massacre de Thiaroye. 1er décembre 1944. Histoire d’un mensonge d’Etat, passager clandestin, 2024.

Emilien Abibou, documentariste, petit-fils d’Antoine Abibou, tirailleur togolais rescapé, condamné et spolié de ses droits suite au massacre de Thiaroye.

Djibril Doucouré, fils de Souleymane Doucouré, tirailleur sénégalais rescapé, condamné et spolié de ses droits suite au massacre de Thiaroye.

Mahamadou Diallo, délégué du collectif des jeunes du parc de Belleville.

Mathieu Pastor, représentant de la plateforme de la marche des solidarités. Hier les Tirailleurs ont été massacrés par l’armée française parce qu’ils réclamaient leur solde. Aujourd’hui leurs descendants et descendantes sont criminalisé.es et chassé.e.s par les rafles racistes de masse de Retailleau. Veille du défilé 14 internationaliste, nous vous invitons à venir participer au dialogue que nous proposons entre militant.e.s sans papiers, historienne et descendants de victimes engagés dans la lutte pour la reconnaissance du massacre de Thiaroye perpétré en 1944, pour penser la continuité qui relie les politiques coloniales et le racisme d’Etat, d’hier à aujourd’hui, et les modalités pour y résister.