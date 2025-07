[Vidéo] Les entreprises profiteuses du génocide (Consortium News)

Starvation and Profiteering in Gaza (w/ Francesca Albanese) | The Chris Hedges Report / Famine et profiteurs à Gaza (avec Francesca Albanese) | The Chris Hedges Report /Francesca Albanese se joint à Chris Hedges pour démonter la campagne actuelle de famine à Gaza, et son prochain rapport détaillant les entreprises profiteuses capitalisant sur l’effacement des Palestiniens. Soutenez mon journalisme indépendant sur Substack : https://chrishedges.substack.com/ Suivez le rapport de Chris Hedges sur les réseaux sociaux : https://linktr.ee/chrishedges

La guerre est un business. Tout comme le génocide.

Le dernier rapport soumis par Francesca Albanese, rapporteur spécial sur les territoires palestiniens occupés, répertorie 48 entreprises et institutions, dont Palantir Technologies Inc., Lockheed Martin, Alphabet Inc., Amazon, International Business Machine Corporation (IBM), Caterpillar Inc., Microsoft Corporation et le Massachusetts Institute of Technology (MIT), ainsi que des banques et des sociétés financières telles que Blackrock, des assureurs, des sociétés immobilières et des associations caritatives, qui, en violation du droit international, gagnent des milliards grâce à l’occupation et au génocide des Palestiniens.

Le rapport, qui comprend une base de données de plus de 1 000 sociétés qui collaborent avec Israël, exige que ces entreprises et institutions rompent leurs liens avec Israël ou soient tenues responsables de leur complicité dans des crimes de guerre.

Il décrit l'« occupation pour toujours » d’Israël comme « le terrain d’essai idéal pour les fabricants d’armes et les géants de la technologie — offrant une offre et une demande importantes, peu de surveillance et aucune responsabilité — tandis que les investisseurs et les institutions privées et publiques profitent librement ».

Les procès des industriels de l’après-Holocauste et la Commission sud-africaine de vérité et de réconciliation ont établi le cadre juridique pour reconnaître la responsabilité pénale des institutions et entreprises qui participent à des crimes internationaux.

Ce nouveau rapport indique clairement que les décisions prises par la Cour internationale de Justice imposent aux entités « de ne pas s’engager et/ou de se retirer totalement et inconditionnellement de toute transaction associée, et de veiller à ce que tout engagement avec les Palestiniens permette leur autodétermination ».

« Le génocide à Gaza ne s’est pas arrêté parce que c’est lucratif, c’est rentable pour beaucoup trop de gens », m’a dit Albanese.

« C’est une entreprise. Il y a des entités commerciales, y compris d’États amis de la Palestine, qui depuis des décennies ont créé des entreprises et réalisé des profits grâce à l’économie de l’occupation. Israël a toujours exploité la terre, les ressources et la vie palestiniennes. Les profits ont continué et même augmenté à mesure que l’économie de l’occupation se transformait en une économie de génocide.

De plus, a-t-elle dit, les Palestiniens ont fourni des

« champs de formation illimités pour tester les technologies, tester les armes, pour tester les techniques de surveillance qui sont maintenant utilisées contre des gens partout dans le monde, du Sud au Nord. »



