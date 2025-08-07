VIDÉO : « Nous combattons un second coup d'État », déclare Evo Morales à The Grayzone (The GrayZone)

Dans un entretien exclusif avec Oscar Leon de The Grayzone, l'ancien président bolivien Evo Morales donne des détails sur une foule de conversations et de documents qui ont fait l'objet de fuites et qui montrent comment un membre du conseil électoral a accepté de l'argent en échange de la disqualification de sa candidature à une nouvelle élection présidentielle. En tant que premier président indigène de son pays et chef de file de puissants mouvements sociaux, Evo reste populaire auprès de sa base.



Evo Morales aborde ici les attaques qu'il a subies de la part de l'actuel président bolivien, Luis Arce, qui s'est appuyé sur lui pour se faire élire, mais qui cherche aujourd'hui à mettre un terme à sa carrière politique. Evo Morales prévient que la campagne visant à le bannir conduira à une résurgence des forces de droite qui visent à vendre les vastes richesses minérales de son pays aux oligarques étatsuniens.