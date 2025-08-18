Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Afrique du Sud :le gouvernement dénonce le rapport US sur les droits de l'homme (Africa News)

par SLT 18 Août 2025, 06:27 Afrique du sud Trump Droits de l'homme USA Articles de Sam La Touch

Af. du Sud :le gouvernement dénonce le rapport US sur les droits de l'homme
Africa News, 18.08.25

 

Le ministère sud-africain des relations internationales et de la coopération (DIRCO) a dénoncé le "Rapport sur les droits de l'homme Afrique du Sud 2024" publié par les États-Unis. La DIRCO a qualifié ce document d’inexact et profondément erroné, affirmant qu'il ne reflète pas la réalité de la démocratie constitutionnelle du pays. Le fait que le rapport s'appuie sur des informations contextuelles et des récits discrédités est très préoccupant, a déclaré la DIRCO...Lire la suite

