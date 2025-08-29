Amnesty lance un rapport intitulé « Rompre avec les géants de la technologie » appelant les gouvernements à limiter le pouvoir des géants de la technologie afin de protéger les droits humains (Amnesty International)

Mondial : Amnesty lance un rapport intitulé « Rompre avec les géants de la technologie »

Amnesty International. 28.08.25

Amnesty International a publié un nouveau rapport intitulé « Rompre avec les géants de la technologie », appelant les gouvernements à limiter le pouvoir des géants de la technologie afin de protéger les droits humains.

Les cinq grandes entreprises technologiques – Alphabet (Google), Meta, Microsoft, Amazon et Apple – exercent une influence extraordinaire sur les infrastructures, les services et les normes qui façonnent notre vie en ligne. Ces entreprises dominent des secteurs clés de l'internet : des moteurs de recherche et des réseaux sociaux aux boutiques d'applications et au cloud computing. Leur pouvoir largement incontrôlé dans divers secteurs numériques fait peser de graves risques sur le droit à la vie privée, le droit à la non-discrimination, la liberté d'opinion et l'accès à l'information.

Le briefing montre comment ces grandes entreprises technologiques ont bâti leur pouvoir, comment elles le maintiennent et comment elles s'efforcent aujourd'hui de le consolider davantage dans les domaines émergents de l'intelligence artificielle...