Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Amnesty lance un rapport intitulé « Rompre avec les géants de la technologie » appelant les gouvernements à limiter le pouvoir des géants de la technologie afin de protéger les droits humains (Amnesty International)

par SLT 29 Août 2025, 07:00 Big Tech Meta Surveillance Population Articles de Sam La Touch

Mondial : Amnesty lance un rapport intitulé « Rompre avec les géants de la technologie »
Article originel : Global: Amnesty launches ‘Breaking up with Big Tech’ briefing
Amnesty International. 28.08.25

 

Amnesty International a publié un nouveau rapport intitulé « Rompre avec les géants de la technologie », appelant les gouvernements à limiter le pouvoir des géants de la technologie afin de protéger les droits humains.

Les cinq grandes entreprises technologiques – Alphabet (Google), Meta, Microsoft, Amazon et Apple – exercent une influence extraordinaire sur les infrastructures, les services et les normes qui façonnent notre vie en ligne. Ces entreprises dominent des secteurs clés de l'internet : des moteurs de recherche et des réseaux sociaux aux boutiques d'applications et au cloud computing. Leur pouvoir largement incontrôlé dans divers secteurs numériques fait peser de graves risques sur le droit à la vie privée, le droit à la non-discrimination, la liberté d'opinion et l'accès à l'information.

Le briefing montre comment ces grandes entreprises technologiques ont bâti leur pouvoir, comment elles le maintiennent et comment elles s'efforcent aujourd'hui de le consolider davantage dans les domaines émergents de l'intelligence artificielle...Lire la suite

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
[Vidéo] Les entreprises profiteuses du génocide (Consortium News)
[Vidéo] Les entreprises profiteuses du génocide (Consortium News)
[Vidéo] Algocracie: un gouvernement pour le nouvel ordre mondial (The Corbett Report)
[Vidéo] Algocracie: un gouvernement pour le nouvel ordre mondial (The Corbett Report)
Une militante étatsunienne du changement de régime est nommée PDG du Web Summit après que son fondateur ait été évincé pour avoir condamné les "crimes de guerre" israéliens (The GrayZone)
Une militante étatsunienne du changement de régime est nommée PDG du Web Summit après que son fondateur ait été évincé pour avoir condamné les "crimes de guerre" israéliens (The GrayZone)
Le gouvernement fédéral étatsunien poursuit en justice les Big Tech (The Intercept)
Le gouvernement fédéral étatsunien poursuit en justice les Big Tech (The Intercept)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog