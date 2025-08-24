Après ses récentes déclarations selon lesquelles "Dieu « comptait sur » elle pour soutenir Israël", Julia Sebutinde devrait-elle continuer à siéger à la CIJ dans les affaires concernant Israël ? (MEE)

Après ses récentes déclarations, Julia Sebutinde devrait-elle continuer à siéger à la CIJ dans les affaires concernant Israël ?
Article originel : After recent comments, should Julia Sebutinde still serve on Israel cases at the ICJ ?
Middle East Eye, 24.08.25
Julia Sebutinde, juge ougandaise, est vice-présidente de la Cour internationale de justice (Capture d'écran/Youtube)
Selon des experts juridiques, l'impartialité de la vice-présidente de la Cour internationale de justice pourrait être remise en question après qu'elle a déclaré que Dieu « comptait sur » elle pour soutenir Israël...Lire la suite
---
Lire aussi :
- The GrayZone 25.01.25 La nouvelle présidente de la CIJ, une sioniste chrétienne, est influencée par la théologie de la fin des temps (The Gray Zone)