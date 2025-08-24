Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Après ses récentes déclarations selon lesquelles "Dieu « comptait sur » elle pour soutenir Israël", Julia Sebutinde devrait-elle continuer à siéger à la CIJ dans les affaires concernant Israël ? (MEE)

par SLT 24 Août 2025, 14:38 CIJ Sebutinde Israël Collaboration Gaza Colonialisme Ouganda Palestine Articles de Sam La Touch

Après ses récentes déclarations, Julia Sebutinde devrait-elle continuer à siéger à la CIJ dans les affaires concernant Israël ?
Article originel :  After recent comments, should Julia Sebutinde still serve on Israel cases at the ICJ ?
Middle East Eye, 24.08.25

Julia Sebutinde, juge ougandaise, est vice-présidente de la Cour internationale de justice (Capture d'écran/Youtube)

Julia Sebutinde, juge ougandaise, est vice-présidente de la Cour internationale de justice (Capture d'écran/Youtube)

Selon des experts juridiques, l'impartialité de la vice-présidente de la Cour internationale de justice pourrait être remise en question après qu'elle a déclaré que Dieu « comptait sur » elle pour soutenir Israël...Lire la suite

---
Lire aussi :
- The GrayZone 25.01.25 La nouvelle présidente de la CIJ, une sioniste chrétienne, est influencée par la théologie de la fin des temps (The Gray Zone)

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Les Pays-Bas imposent une interdiction d'entrée sur le territoire à Ben Gvir et Smotrich (AFP)
Les Pays-Bas imposent une interdiction d'entrée sur le territoire à Ben Gvir et Smotrich (AFP)
Les médias français et la CIJ : quand l’absence devient un choix éditorial (Acrimed)
Les médias français et la CIJ : quand l’absence devient un choix éditorial (Acrimed)
Deux poids deux mesures et racisme ? Un tribunal "joker des puissants" incapable de juger Netanyahou ? Le témoignage troublant d’un avocat africain sur la CPI (Vidéo)
Deux poids deux mesures et racisme ? Un tribunal "joker des puissants" incapable de juger Netanyahou ? Le témoignage troublant d’un avocat africain sur la CPI (Vidéo)
Rubio et Trump accusés d’obstruction criminelle pour avoir sanctionné les juges de la CPI (Common Dreams)
Rubio et Trump accusés d’obstruction criminelle pour avoir sanctionné les juges de la CPI (Common Dreams)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog