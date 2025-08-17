Arte diffuse en 2025 un reportage apolégétique en faveur de Bellingcat. De la propagande ?

Cet été, Arte a diffusé le reportage de Hans Pool, réalisé en 2019, faisant l'apologie de Bellingcat : "Bellingcat, les combattants de la vérité". Le reportage commence par une citation de Michel Foucaud à doublement méditer :



"La vérité n'appartient pas à l'ordre du pouvoir, mais elle est dans une parenté originaire avec la liberté"



À travers leurs enquêtes sur des sujets ultrasensibles, les journalistes et citoyens bénévoles du redoutable réseau international Bellingcat font trembler médias et gouvernements.

Arte L’irruption d’Internet et des réseaux sociaux a profondément changé le paysage médiatique, avec ces vidéos non sourcées, ces témoignages en pagaille, mais aussi ces vrais complots ou faux grossiers destinés à déstabiliser l’opinion. Face à des sources d’information aussi pléthoriques que difficiles à décrypter, le Britannique Eliot Higgins crée en 2014 Bellingcat, un site de journalisme participatif et citoyen qui regroupe vite une petite équipe de geeks passionnés. Venus du monde entier, ces fins limiers bénévoles enquêtent sur des sujets ultrasensibles à partir de données libres d’accès sur le Net, en déployant une expertise technologique qui fait souvent défaut aux médias traditionnels. Exécutions par l’État islamique, crash de l’avion de la Malaysia Airlines, bombardements en Syrie ou empoisonnements commandités par la Russie : par son travail sur d’innombrables documents vidéo ou audio, le réseau Bellingcat est devenu une aide précieuse pour la justice internationale. De l’Allemagne aux États-Unis en passant par la Syrie ou l’Ukraine, cette passionnante enquête part à la rencontre de ces experts autodidactes, qui n’hésitent pas à prendre des risques au nom de la liberté d’informer. Réalisation Hans Pool Pays Russie

Royaume-Uni

Etats-Unis Année 2019

Bellingcat est l'équivalent outre-atlantique de Conspiracy Watch (autoproclamé observatoire du conspirationnisme) en beaucoup plus organisé, plus encadré et soutenu financièrement. Bellingcat déclare "publier les résultats des enquêtes de journalistes professionnels et citoyens sur les zones de guerre, les violations des droits de l'homme et la criminalité financière". Le souci pour Bellingcat est que nombre de leurs enquêtes sont loin d'être impartiales et parfois nettement orientées et influencées. Le reportage diffusé sur Arte fait état d'une organisation fondée par Eliot Higgins en 2014 et qui selon la Professeure Clare Wardle (directrice de First Draft) relève du travail presque exclusif de bénévoles sans subventions institutionnelles :



"Belliongcat ne bénéficie d'aucunes subventions institutionnelles. Ses membres ne travaillent pas dans des bureaux d'un grand bâtiment à La Haye ou à Bruxelles. Ils publient des analyses très fouillés et beaucoup d'entre eux sont des bénévoles qui travaillent depuis chez eux sans aucune protection. Ils prennent donc beaucoup de risques pour découvrir la vérité dans des dossiers forts complexes qui impliquent des acteurs majeurs de la scène internationale".



Or, selon certaines sources ce collectif d'investigation est notamment fincancé par les services secrets atlantistes, certains GAFA, des organismes privés ayant certaines parentés avec le complexe militaro-industriel atlantiste. Alors qui croire ? Le reportage apologétique de Hans Pool diffusé sur Arte cet été ou bien les articles de médias alternatifs dont nous en citons quelques uns ci-dessous. Qui est du côté de la fake news et de la propagande ?

Bellingcat has received money from the following:

OSF

Meedan

NED

Google

Adessium

Crowdfunding — Eliot Higgins (@EliotHiggins) February 6, 2017

NED : National Endowment for Democracy

- The GrayZone 24.10.2021 Bellingcat est financé par des entreprises de renseignement étatsuniennes et britanniques qui ont aidé les extrémistes en Syrie (The Gray Zone)

... Pour explorer la relation entre Bellingcat et les centres du pouvoir impérial, il suffit de regarder ses comptes financiers officiellement publiés de 2019 à 2020. D'après ces documents, Bellingcat a accepté des sommes énormes de la part d'entrepreneurs du renseignement occidentaux. Ces entreprises profiteurs de guerre ont à leur tour apporté un soutien direct aux groupes djihadistes alliés d'Al-Qaïda en Syrie - les mêmes éléments qui ont fourni à Bellingcat des "preuves" pour condamner Damas par contumace sur toutes sortes d'accusations douteuses.

La liste des financeurs de Bellingcat liés aux services de renseignement occidentaux n'est que la dernière indication que son fondateur Eliot Higgins reçoit des informations privilégiées et biaisées de sources extrémistes en Syrie, et que les opérations médiatiques de son organisation ont été menées de concert avec ces éléments.

Les récents antécédents de Higgins en matière de promotion du principal propagandiste de l'EI sur Twitter soulèvent de sérieuses questions quant à la dépendance de Bellingcat vis-à-vis des éléments salafistes et djihadistes en Syrie...Lire la suite

Bellingcat has received money from the following:

OSF

Meedan

NED

Google

Adessium

Crowdfunding — Eliot Higgins (@EliotHiggins) February 6, 2017