Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Chat Control : En octobre, l'UE envisage de scanner toutes les communications numériques privées, y compris les messages et photos cryptés

par SLT 17 Août 2025, 08:57 Chat Control Surveillance Internet UE Articles de Sam La Touch

L'UE souhaite (toujours) scanner vos messages privés et vos photos
Article originel : The EU (still) wants to scan your private messages and photos
Fight Chatcontrol

La proposition « Chat Control » imposerait le scan de toutes les communications numériques privées, y compris les messages et photos cryptés. Cela menace les droits fondamentaux à la vie privée et la sécurité numérique de tous les citoyens de l'UE... Lire la suiute

Chat Control : l’UE veut-elle tout contrôler vos emails, vos photos, vos chats… sous prétexte de pédocriminalité ?
Le Media en 4-4-2

Chat Control : En octobre, l'UE envisage de scanner toutes les communications numériques privées, y compris les messages et photos cryptés

The EU could be scanning your chats by October 2025 ("L'UE pourrait surveiller vos conversations d'ici octobre 2025.")
Techradar

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Surveillance de masse : comment Microsoft aiderait le renseignement israélien (L'Express)
Surveillance de masse : comment Microsoft aiderait le renseignement israélien (L'Express)
Les entreprises israéliennes spécialisées dans les logiciels espions alimentent l'État de surveillance mondial (¡Do Not Panic!)
Les entreprises israéliennes spécialisées dans les logiciels espions alimentent l'État de surveillance mondial (¡Do Not Panic!)
La CIA a créé des centaines de sites web secrets. Voici ce qu'ils cachaient (MintPress News)
La CIA a créé des centaines de sites web secrets. Voici ce qu'ils cachaient (MintPress News)
Des documents révèlent que le FBI a surveillé le panel « Russie et Wikileaks » de 2018 auquel participait The Grayzone (The Grayzone)
Des documents révèlent que le FBI a surveillé le panel « Russie et Wikileaks » de 2018 auquel participait The Grayzone (The Grayzone)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog