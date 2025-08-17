Chat Control : En octobre, l'UE envisage de scanner toutes les communications numériques privées, y compris les messages et photos cryptés

L'UE souhaite (toujours) scanner vos messages privés et vos photos
Article originel : The EU (still) wants to scan your private messages and photos
Fight Chatcontrol
La proposition « Chat Control » imposerait le scan de toutes les communications numériques privées, y compris les messages et photos cryptés. Cela menace les droits fondamentaux à la vie privée et la sécurité numérique de tous les citoyens de l'UE... Lire la suiute
Chat Control : l’UE veut-elle tout contrôler vos emails, vos photos, vos chats… sous prétexte de pédocriminalité ?
Le Media en 4-4-2
The EU could be scanning your chats by October 2025 ("L'UE pourrait surveiller vos conversations d'ici octobre 2025.")
Techradar