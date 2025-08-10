Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Des centaines de personnes arrêtées à Londres pour s'être opposées à l'interdiction du groupe non violent Palestine Action (Common Dreams)

par SLT 10 Août 2025, 14:09 Palestine Action Censure Grande-Bretagne Manifestation Répression Collaboration Génocide Israël Palestine Articles de Sam La Touch

Des centaines de personnes arrêtées à Londres pour s'être opposées à l'interdiction du groupe non violent Palestine Action
Article originel : Hundreds Arrested In London for Opposing Ban on Nonviolent Group Palestine Action
Common Dreams, 09.08.25

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Des sympathisants de Palestine Action arrêtés en masse après une décision antidémocratique de la Haute Cour (WSWS)
Des sympathisants de Palestine Action arrêtés en masse après une décision antidémocratique de la Haute Cour (WSWS)
Un groupe des partisans de l’Action pour la Palestine (Palestine Action) arrêté lors d’une manifestation à Londres (Vidéo)
Un groupe des partisans de l’Action pour la Palestine (Palestine Action) arrêté lors d’une manifestation à Londres (Vidéo)
La Haute Cour de Londres refuse de suspendre l'interdiction du groupe Palestine Action (AFP)
La Haute Cour de Londres refuse de suspendre l'interdiction du groupe Palestine Action (AFP)
Royaume-Uni: le gouvernement condamne les propos anti-Israël de rappeurs au festival de Glastonbury et interdit le mouvement Palestine Action le reléguant sur la liste des organisations "terroristes"
Royaume-Uni: le gouvernement condamne les propos anti-Israël de rappeurs au festival de Glastonbury et interdit le mouvement Palestine Action le reléguant sur la liste des organisations "terroristes"

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog