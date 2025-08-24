Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Des combattants des Forces de soutien rapide tendent une embuscade à un village soudanais, tuant 7 personnes et incendiant des maisons (AP)

par SLT 24 Août 2025, 06:25 Soudan FSR Crimes de guerre Guerre Articles de Sam La Touch

Des combattants des FSR tendent une embuscade à un village soudanais, tuant 7 personnes et incendiant des maisons.
Article originel : RSF fighters ambush a Sudanese village, killing 7 and burning homes
Associated Press, 21.08.25

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Au Soudan, des mercenaires colombiens au cœur de l’ingérence émiratie (Le Point)
Au Soudan, des mercenaires colombiens au cœur de l’ingérence émiratie (Le Point)
Soudan : Appel du Premier ministre de Khartoum - « Cessez d'envoyer des mercenaires colombiens au Soudan » (All Africa)
Soudan : Appel du Premier ministre de Khartoum - « Cessez d'envoyer des mercenaires colombiens au Soudan » (All Africa)
Ni Gaza ni l'Ukraine : le Soudan subit la pire crise humanitaire au monde tandis que les puissances mondiales ferment les yeux et sont complices par le biais de vente d'armes (Firstpost)
Ni Gaza ni l'Ukraine : le Soudan subit la pire crise humanitaire au monde tandis que les puissances mondiales ferment les yeux et sont complices par le biais de vente d'armes (Firstpost)
Un convoi humanitaire de l'ONU attaqué au Darfour alors que la famine s'aggrave au Soudan (Daily Sabbah)
Un convoi humanitaire de l'ONU attaqué au Darfour alors que la famine s'aggrave au Soudan (Daily Sabbah)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog