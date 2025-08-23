Des fonctionnaires égyptiens à New York ont frappé deux manifestants défendant Gaza, comme le montre une vidéo. La police de New York a arrêté les manifestants (The Intercept)

Des fonctionnaires égyptiens à New York ont frappé deux manifestants défendant Gaza, comme le montre une vidéo. La police de New York a arrêté les manifestants.

Article originel : Egyptian Officials in New York Beat Two Gaza Protesters on Video. The NYPD Arrested the Protesters.

The Intercept, 23.08.25

Les parents des manifestants ont déclaré que les fonctionnaires avaient frappé leurs fils avec des chaînes à la mission égyptienne auprès des Nations unies. La police de New York a arrêté les deux frères pour agression... Lire la suite