Des groupes appellent le Delaware à révoquer la charte d'entreprise de la Gaza Humanitarian Foundation pour complicité de génocide (Mondoweiss)

par SLT 16 Août 2025, 06:17 GHF Génocide USA Israël Collaboration Complicité Colonialisme Palestine Articles de Sam La Touch

Des groupes appellent le Delaware à révoquer la charte d'entreprise de la Gaza Humanitarian Foundation pour complicité de génocide
Article originel : Groups calls on Delaware to revoke Gaza Humanitarian Foundation’s corporate charter over complicity in genocide
Mondoweiss.net, 16.08.25


Le Center for Constitutional Rights se joint à des organisations locales pour demander au procureur général du Delaware d'enquêter sur la Gaza Humanitarian Foundation pour sa complicité dans des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et un génocide à Gaza...Lire la suite

