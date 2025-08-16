Effets indésirables combinés de la vaccination à ARNm contre la COVID-19 et de l'infection par le coronavirus : convergence des dommages importants causés par la protéine Spike à l'organisme humain (Preprints.org)

Résumé

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) peut causer ou favoriser un certain nombre de problèmes de santé à court et à long terme. On affirme souvent que les vaccins à ARN messager (ARNm) contre la COVID-19 peuvent réduire la gravité de la COVID-19 et ses séquelles. Nous réfutons cette affirmation à l'aide de preuves et émettons l'hypothèse que les vaccins à ARNm déclenchent des mécanismes qui entraînent une amplification de la morbidité liée à la COVID-19 ainsi que des « séquelles post-aiguës de la COVID-19 » ou PASC. Depuis 2021, les infections à coronavirus se sont souvent superposées à un milieu préexistant induit par les vaccins à ARNm, composé de protéines Spike toxiques, de nanoparticules lipidiques inflammatoires et d'impuretés résiduelles liées au processus d'ADN. Il a été démontré que les protéines Spike résultant à la fois de la vaccination à ARNm et de l'infection naturelle par le SRAS-CoV-2 persistent pendant de longues périodes, ce qui soulève des inquiétudes parallèles concernant les implications potentielles pour la sécurité à long terme de cette vaccination. La plupart, sinon la totalité, des cas de morbidité et de mortalité attribués à la COVID-19 dans les populations largement vaccinées en 2022-2023 étaient dus à la persistance à long terme de la protéine Spike et d'autres composants associés au vaccin résultant des vaccinations antérieures à ARNm contre la COVID-19. Bien que des associations temporelles étroites avec le SRAS-CoV-2 confirmé en laboratoire aient souvent conduit à supposer une causalité virale, les cas de morbidité et de mortalité sont vraisemblablement attribués à une combinaison de vaccination de masse et d'infections à coronavirus. Les toxicités et les effets immunologiques liés aux pics qui se chevauchent entre les vaccinations à ARNm et les infections au coronavirus ont entraîné une dérégulation immunitaire prononcée et des cascades inflammatoires qui expliquent probablement les vagues quasi synchrones de COVID-19 et de mortalité toutes causes confondues. Nous présentons des recherches suggérant un potentiel d'amplification des événements indésirables (EI) associés aux vaccins à ARNm contre la COVID-19 induite par une infection au coronavirus, y compris un large éventail de troubles cardiovasculaires, hématologiques, auto-immuns et neurologiques qui se recoupent fréquemment avec le PASC. Dans cet article, nous inventons l'expression « hypothèse des dommages hybrides », qui invite à réexaminer la dynamique immunopathologique unique de l'infection par le coronavirus chez les personnes vaccinées par ARNm contre la COVID-19 et ses implications pour les stratégies de santé publique.