Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

EXCLUSIF : Le complot israélo-étatsunien visant à diviser l'ouest de la Syrie (The Cradle)

par SLT 13 Août 2025, 17:48 Syrie Balkanisation USA Israël HTS Collaboration Djihadistes Al Quaïda Al Nosra Articles de Sam La Touch

EXCLUSIF : Le complot israélo-étatsunien visant à diviser l'ouest de la Syrie
Article originel : EXCLUSIVE: The US-Israeli plot to partition Syria's West
The Cradle, 13.08.25

 

Tel Aviv et Washington ont donné naissance à un dangereux projet géopolitique réunissant Israël, des milices salafistes sectaires et des réseaux de lobbying étrangers pour remodeler la Syrie et le Liban sous le couvert de la « protection des minorités ». Le Levant tombera-t-il dans le panneau ?


« Lorsque vous regardez la carte de la Syrie, elle ressemble à un Rubik's cube plat en raison de la façon dont le pays est divisé, et ce dont nous parlons est principalement la gouvernance de la partie occidentale du pays. » - Sénateur James Risch lors d'une audition de la commission sénatoriale des affaires étrangères le 13 février.
Tout a commencé par une déclaration apparemment désinvolte du sénateur étatsunien James Risch, président de la commission sénatoriale des affaires étrangères, quelques semaines avant les massacres de la côte de mars en Syrie contre la minorité alaouite.  
« Mon idée », a-t-il expliqué, "est que nous devons nous concentrer sur cette partie occidentale et
continuer à examiner les autres. Mais le premier objectif est que si vous ne vous occupez pas de cette partie, vous ne pourrez pas vous occuper du reste du pays."
Témoignant devant la commission sur la politique étatsunienne après l'ex-président syrien Bachar al-Assad, Michael Singh, directeur général de l'Institut de Washington pour la politique du Proche-Orient (), a répondu :

"Je pense que nous pouvons nous concentrer sur ce qui se passe dans l'ouest de la Syrie, traiter avec le gouvernement là-bas, tout en essayant d'encourager et peut-être de faciliter ce processus de rapprochement entre ces groupes.

Mais ces remarques se sont depuis lors cristallisées en une opération structurée, sur plusieurs fronts, dont l'exécution progresse régulièrement. Le projet « Syrie occidentale » a perdu toute ambiguïté et apparaît comme un plan concret qui associe l'ingénierie sectaire à la coordination militaire étrangère, dans le but de créer de nouvelles réalités de part et d'autre de la frontière syro-libanaise, sous la supervision de Tel-Aviv.

Un plan couvrant la Syrie et le Liban

...Lire la suite

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Les États arabes courtisent le Syrien Chareh, mais peu font confiance à son régime lié à Al-Qaida (The Cradle)
Les États arabes courtisent le Syrien Chareh, mais peu font confiance à son régime lié à Al-Qaida (The Cradle)
En Syrie, la commission d’enquête a rendu son rapport sur les tueries dans les régions alaouites. Aucun grief requis contre les chefs militaires (Le Monde)
En Syrie, la commission d’enquête a rendu son rapport sur les tueries dans les régions alaouites. Aucun grief requis contre les chefs militaires (Le Monde)
Amnesty appelle la Syrie du groupe djihadiste HTS à enquêter sur des enlèvements de femmes alaouites. Toujours aucune enquête internationale sur les massacres de masse des Alaouites ?
Amnesty appelle la Syrie du groupe djihadiste HTS à enquêter sur des enlèvements de femmes alaouites. Toujours aucune enquête internationale sur les massacres de masse des Alaouites ?
Comment les États-Unis et Israël se sont associés au nouveau président syrien pour massacrer les Druzes (The Cradle)
Comment les États-Unis et Israël se sont associés au nouveau président syrien pour massacrer les Druzes (The Cradle)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog