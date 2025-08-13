EXCLUSIF : Le complot israélo-étatsunien visant à diviser l'ouest de la Syrie

Article originel : EXCLUSIVE: The US-Israeli plot to partition Syria's West

The Cradle, 13.08.25

Tel Aviv et Washington ont donné naissance à un dangereux projet géopolitique réunissant Israël, des milices salafistes sectaires et des réseaux de lobbying étrangers pour remodeler la Syrie et le Liban sous le couvert de la « protection des minorités ». Le Levant tombera-t-il dans le panneau ?



« Lorsque vous regardez la carte de la Syrie, elle ressemble à un Rubik's cube plat en raison de la façon dont le pays est divisé, et ce dont nous parlons est principalement la gouvernance de la partie occidentale du pays. » - Sénateur James Risch lors d'une audition de la commission sénatoriale des affaires étrangères le 13 février.

Tout a commencé par une déclaration apparemment désinvolte du sénateur étatsunien James Risch, président de la commission sénatoriale des affaires étrangères, quelques semaines avant les massacres de la côte de mars en Syrie contre la minorité alaouite.

« Mon idée », a-t-il expliqué, "est que nous devons nous concentrer sur cette partie occidentale et

continuer à examiner les autres. Mais le premier objectif est que si vous ne vous occupez pas de cette partie, vous ne pourrez pas vous occuper du reste du pays."

Témoignant devant la commission sur la politique étatsunienne après l'ex-président syrien Bachar al-Assad, Michael Singh, directeur général de l'Institut de Washington pour la politique du Proche-Orient (), a répondu :

"Je pense que nous pouvons nous concentrer sur ce qui se passe dans l'ouest de la Syrie, traiter avec le gouvernement là-bas, tout en essayant d'encourager et peut-être de faciliter ce processus de rapprochement entre ces groupes.

Mais ces remarques se sont depuis lors cristallisées en une opération structurée, sur plusieurs fronts, dont l'exécution progresse régulièrement. Le projet « Syrie occidentale » a perdu toute ambiguïté et apparaît comme un plan concret qui associe l'ingénierie sectaire à la coordination militaire étrangère, dans le but de créer de nouvelles réalités de part et d'autre de la frontière syro-libanaise, sous la supervision de Tel-Aviv.

Un plan couvrant la Syrie et le Liban

