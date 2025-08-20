Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Exclusif : un haut responsable libyen en pourparlers avec Israël pour réinstaller des Palestiniens de Gaza afin de réaliser un accord qui permettrait aux États-Unis de débloquer 30 milliards de dollars d'avoirs gelés (MEE)

par SLT 20 Août 2025, 17:15 Nettoyage ethnique Libye Israël Collaboration USA Colonialisme Palestine Articles de Sam La Touch

Exclusif : un haut responsable libyen en pourparlers avec Israël pour réinstaller des Palestiniens de Gaza
Article originel : Exclusive: Powerful Libyan official in talks with Israel to resettle Palestinians from Gaza
Middle East Eye, 20.08.25

Ibrahim Dbeibah, un parent du Premier ministre Abdul Hamid Dbeibah, a tenu des discussions avec des responsables israéliens au sujet d'un accord qui permettrait aux États-Unis de débloquer 30 milliards de dollars d'avoirs gelés, selon certaines sources...Lire la suite

