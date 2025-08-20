Exclusif : un haut responsable libyen en pourparlers avec Israël pour réinstaller des Palestiniens de Gaza afin de réaliser un accord qui permettrait aux États-Unis de débloquer 30 milliards de dollars d'avoirs gelés (MEE)

Exclusif : un haut responsable libyen en pourparlers avec Israël pour réinstaller des Palestiniens de Gaza

Article originel : Exclusive: Powerful Libyan official in talks with Israel to resettle Palestinians from Gaza

Middle East Eye, 20.08.25



Ibrahim Dbeibah, un parent du Premier ministre Abdul Hamid Dbeibah, a tenu des discussions avec des responsables israéliens au sujet d'un accord qui permettrait aux États-Unis de débloquer 30 milliards de dollars d'avoirs gelés, selon certaines sources...Lire la suite