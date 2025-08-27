Guerre par procuration au Soudan : la stratégie occulte des Émirats arabes unis et son soutien à une milice génocidaire (Vidéo)

Alors que le Soudan s'enfonce davantage dans la guerre civile, les accusations portées contre les Émirats arabes unis soulèvent des inquiétudes quant à un jeu régional plus large. Alors que les responsables émiratis vantent leurs intentions humanitaires, les analystes et les enquêteurs de l'ONU suggèrent que les Émirats arabes unis sont profondément impliqués dans la fourniture d'armes et de soutien logistique aux milices soudanaises. Cette analyse détaillée explique comment les vols, le financement et la diplomatie sont utilisés comme des outils de pouvoir doux, et parfois moins doux. L'enjeu n'est pas seulement l'avenir du Soudan, mais aussi la position des Émirats arabes unis dans un équilibre des pouvoirs africain en pleine mutation.