Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Israël a interdit l'accès de Gaza à la presse internationale afin de pouvoir mener à bien son génocide, et les médias se sont pliés à cette décision (Mondoweiss.net)

par SLT 10 Août 2025, 14:53 Israël Médias Gaza Répression Journaliste Jounralisme Articles de Sam La Touch

Israël a interdit l'accès de Gaza à la presse internationale afin de pouvoir mener à bien son génocide, et les médias se sont pliés à cette décision.
Articles originel : Israel has barred international press from Gaza so it can carry out genocide, and the media has complied
Mondoweiss.net, 10.08.25


La politique israélienne consistant à empêcher les journalistes internationaux d'entrer à Gaza est cruelle et vise à empêcher le monde d'apprendre sur ce génocide en cours. Malheureusement, la presse grand public a rarement mentionné cette restriction, et encore moins condamnée... Lire la suite

Des centaines de personnes arrêtées à Londres pour s'être opposées à l'interdiction du groupe non violent Palestine Action (Common Dreams)
Des dizaines de milliers de manifestants à Tel-Aviv contre le plan de conquérir la ville de Gaza (AFP)
« Une famine purement crée par l'homme » : comment Israël affame Gaza (The Intercept)
Reporter en Cisjordanie, une profession à hauts risques (Le Monde)
