Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Israël intensifie ses attaques pour « rayer de la carte » la ville de Gaza (The Cradle)

par SLT 16 Août 2025, 14:53 Nettoyage ethnique Gaza Génocide Bombardements Israël Colonialisme Palestine Articles de Sam La Touch

Israël intensifie ses attaques pour « rayer de la carte » la ville de Gaza
Article originel : Israel intensifies assault to wipe Gaza City 'off the map'
The Cradle, 16.08.25

 

Israël a lancé une campagne médiatique affirmant que suffisamment de nourriture entre à Gaza, alors même que le nombre de Palestiniens mourant de faim continue d'augmenter.
 

Les forces israéliennes ont intensifié leur offensive contre deux quartiers à l'est de la ville de Gaza, lançant ce que les habitants décrivent comme des bombardements incessants qui ont réduit une grande partie de la zone en ruines. Cette offensive s'inscrit dans le cadre du nouveau plan approuvé par Israël visant à prendre le contrôle de toute la ville et à expulser de force ses habitants.

Ces derniers jours, les frappes aériennes et les tirs d'artillerie incessants d'Israël ont visé les quartiers d'Al-Zaytoun et de Sabra, situés juste à l'est de la ville de Gaza, a rapporté Hind Khoury d'Al Jazeera le 16 août.

« Les frappes aériennes et les tirs d'artillerie israéliens sont incessants, tout comme les bombardements. Les gens disent que les explosions ne s'arrêtent pas. Le quartier d'Al-Zaytoun est en train d'être rayé de la carte », a déclaré Khoury... Lire la suite

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Le Soudan du Sud « approuve » le projet israélien de déporter des Gazaouis dans le pays dans le cadre d'un accord impliquant également les États-Unis et les Émirats arabes unis (The Telegraph)
Le Soudan du Sud « approuve » le projet israélien de déporter des Gazaouis dans le pays dans le cadre d'un accord impliquant également les États-Unis et les Émirats arabes unis (The Telegraph)
Israël « autorisera » les Gazaouis fuyant la guerre à émigrer à l'étranger, affirme Netanyahu (AFP)
Israël « autorisera » les Gazaouis fuyant la guerre à émigrer à l'étranger, affirme Netanyahu (AFP)
Israël « gèle » les plans d'un camp de concentration dans le sud de la bande de Gaza (The Cradle)
Israël « gèle » les plans d'un camp de concentration dans le sud de la bande de Gaza (The Cradle)
Une firme étatsunienne derrière GHF a modélisé un plan de « relocalisation volontaire » pour accélérer le nettoyage ethnique de Gaza (The Cradle)
Une firme étatsunienne derrière GHF a modélisé un plan de « relocalisation volontaire » pour accélérer le nettoyage ethnique de Gaza (The Cradle)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog