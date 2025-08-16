Israël intensifie ses attaques pour « rayer de la carte » la ville de Gaza (The Cradle)

Israël intensifie ses attaques pour « rayer de la carte » la ville de Gaza

Article originel : Israel intensifies assault to wipe Gaza City 'off the map'

The Cradle, 16.08.25

Israël a lancé une campagne médiatique affirmant que suffisamment de nourriture entre à Gaza, alors même que le nombre de Palestiniens mourant de faim continue d'augmenter.



Les forces israéliennes ont intensifié leur offensive contre deux quartiers à l'est de la ville de Gaza, lançant ce que les habitants décrivent comme des bombardements incessants qui ont réduit une grande partie de la zone en ruines. Cette offensive s'inscrit dans le cadre du nouveau plan approuvé par Israël visant à prendre le contrôle de toute la ville et à expulser de force ses habitants.

Ces derniers jours, les frappes aériennes et les tirs d'artillerie incessants d'Israël ont visé les quartiers d'Al-Zaytoun et de Sabra, situés juste à l'est de la ville de Gaza, a rapporté Hind Khoury d'Al Jazeera le 16 août.

« Les frappes aériennes et les tirs d'artillerie israéliens sont incessants, tout comme les bombardements. Les gens disent que les explosions ne s'arrêtent pas. Le quartier d'Al-Zaytoun est en train d'être rayé de la carte », a déclaré Khoury... Lire la suite