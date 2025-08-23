Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Jamel Debbouze accusé de servir des vins israéliens des colonies dans son restaurant de l’Institut du Monde Arabe (Afrik.com)

par SLT 23 Août 2025, 13:42 Debbouze BDS Collaboration Israël Allégations Maroc Colonialisme Palestine Syrie Golan Articles de Sam La Touch

Jamel Debbouze accusé de servir des vins israéliens des colonies dans son restaurant de l’Institut du Monde Arabe
Afrik.com, 22.08.25

Le restaurant haut de gamme de l’humoriste franco-marocain, inauguré en 2023 en hommage à sa mère, est visé par une campagne de boycott menée par BDS France. En cause : la présence sur la carte de vins israéliens, dont certains proviendraient du Golan occupé. Face à la polémique qui enfle sur les réseaux sociaux, Jamel Debbouze garde pour l’instant le silence, laissant ses fans divisés entre déception et incompréhension...Lire la suite

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Françafrique. Les fins de mois d’Alain Delon en Côte d’Ivoire (Mondafrique)
Françafrique. Les fins de mois d’Alain Delon en Côte d’Ivoire (Mondafrique)
Françafrique : Pour l'argent de Ouattara, Debbouze veut bien passer après Delon ! (Grigri)
Françafrique : Pour l'argent de Ouattara, Debbouze veut bien passer après Delon ! (Grigri)
Gaza : la Norvège amplifie sa campagne de retrait d’investissements en Israël (Africa News)
Gaza : la Norvège amplifie sa campagne de retrait d’investissements en Israël (Africa News)
Montpellier : camouflet pour 3 élus PS, dont Carole Delga, qui poursuivaient un militant pro-boycott d’Israël en diffamation (Blast)
Montpellier : camouflet pour 3 élus PS, dont Carole Delga, qui poursuivaient un militant pro-boycott d’Israël en diffamation (Blast)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog