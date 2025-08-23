Jamel Debbouze accusé de servir des vins israéliens des colonies dans son restaurant de l’Institut du Monde Arabe

Afrik.com, 22.08.25



Le restaurant haut de gamme de l’humoriste franco-marocain, inauguré en 2023 en hommage à sa mère, est visé par une campagne de boycott menée par BDS France. En cause : la présence sur la carte de vins israéliens, dont certains proviendraient du Golan occupé. Face à la polémique qui enfle sur les réseaux sociaux, Jamel Debbouze garde pour l’instant le silence, laissant ses fans divisés entre déception et incompréhension...Lire la suite