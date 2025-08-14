L'armée israélienne se vante d'une « enquête approfondie » qui confirme qu'Israël laisse mourir de faim des enfants malades (Common Dreams)

L'armée israélienne se vante d'une « enquête approfondie » qui confirme qu'Israël laisse mourir de faim des enfants malades Article originel : IDF Brags of 'In-Depth Review' That Confirms Israel Is Starving Sick Children to Death Par Julia Conley Common Dreams, 14.08.25

Nafez Mohammed Khidr Nasser, âgé de dix ans, souffre de graves problèmes de santé dus à la malnutrition et à une atrophie cérébrale à Gaza, dans la bande de Gaza, le 5 août 2025. (Photo : Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini/Anadolu via Getty Images)

Utilisant une terminologie bien connue du public étatsunien – et considérée par le système de santé à but lucratif comme synonyme de ceux qui ont droit à moins de soins –, les Forces de défense israéliennes ont publié mardi une « analyse approfondie » des nombreux rapports selon lesquels Israël aurait tué des centaines de personnes à Gaza jusqu'à présent grâce à sa politique délibérée de famine.

L'armée a affirmé que l'analyse avait révélé que de nombreux Palestiniens morts de malnutrition jusqu'à présent souffraient déjà de maladies antérieures.

« La plupart des décès liés à la « malnutrition » étaient dus à des pathologies préexistantes graves », a déclaré l'armée israélienne dans un message publié sur les réseaux sociaux. « L'examen des experts a conclu qu'il n'y avait aucun signe d'un phénomène de malnutrition généralisé parmi la population de Gaza. »

Le fait qu'un certain nombre de personnes décédées souffraient déjà de problèmes de santé avant qu'Israël ne commence à bombarder Gaza en octobre 2023, détruisant son système de santé, entre autres infrastructures civiles, n'est guère surprenant, a déclaré le journaliste Ryan Grim de Drop Site News.

« Les enfants qui meurent en premier lors d'une famine provoquée par Israël en limitant l'aide alimentaire souffraient également de comorbidités et de maladies préexistantes », a déclaré Grim. « Bien sûr que oui. Ce sont eux qui meurent en premier, comme n'importe quel enfant peut vous le dire. »

L'armée israélienne et son principal bailleur de fonds militaire, le gouvernement étatsunien, ont toujours nié qu'Israël affamait intentionnellement les civils palestiniens en imposant un blocus quasi total sur l'aide humanitaire.

« Il a fallu une « enquête approfondie de l'armée israélienne » pour déterminer que les enfants souffrant de maladies préexistantes seraient les premières victimes d'une famine provoquée par l'homme ? »

Alors que le Classement intégré de la sécurité alimentaire (IPC) a averti qu'une famine était en train de se développer à Gaza, les experts ont qualifié la crise alimentaire qui a tué au moins 235 personnes de « entièrement causée par l'homme », et Amnesty International a recueilli de nombreux témoignages de professionnels de santé et de civils décrivant comment Israël utilise la famine comme « arme de guerre ». L'administration Trump continue d'affirmer que la malnutrition à Gaza est le résultat du « vol de l'aide humanitaire » par le Hamas.

Le mois dernier, même les responsables de l'armée israélienne ont été contraints d'admettre que les affirmations précédentes selon lesquelles le Hamas volait l'aide humanitaire ne pouvaient être vérifiées.

Cette affirmation ayant été réfutée, l'« examen approfondi » s'est plutôt concentré sur le rejet des victimes de la famine elles-mêmes.

L'armée israélienne a présenté le cas d'Abdullah Hanu Muhammad Abu Zarqa, âgé de 4 ans, qui souffrait d'une maladie génétique provoquant « des carences, de l'ostéoporose et une perte de densité osseuse ».



Elle a également publié sur la plateforme de médias sociaux X le dossier médical d'un enfant de 2 ans nommé Abed Allah Hany Muhamad Abu Zarka, qui montrait que le bambin souffrait de perte de cheveux et de rachitisme, une maladie osseuse causée par une carence en vitamine D. Le document indiquait qu'il avait des « antécédents familiaux positifs de cas similaires » et a été partagé dans l'espoir apparent que la divulgation de ces informations apaiserait l'indignation suscitée par le blocus israélien sur l'aide humanitaire.