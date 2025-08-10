Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

L'arrêt du soutien financier de Maputo à l'armée rwandaise plonge TotalEnergies et ExxonMobil dans l'incertitude (AI)

par SLT 10 Août 2025, 18:14 Total Rwanda Collaboration Exxon Mobil Françafrique Mozambique France USA Etatsunafrique Articles de Sam La Touch

L'arrêt du soutien financier de Maputo à l'armée rwandaise plonge TotalEnergies et ExxonMobil dans l'incertitude
Africa Intelligence, 26.05.25

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Comment TotalEnergies enrichit le clan de Museveni en Ouganda (BdA)
Comment TotalEnergies enrichit le clan de Museveni en Ouganda (BdA)
Total au tribunal : un collectif d’actionnaire attaque au portefeuille (Blast)
Total au tribunal : un collectif d’actionnaire attaque au portefeuille (Blast)
France-Mozambique. Cabo Delgado à tout prix (Afrique XXI)
France-Mozambique. Cabo Delgado à tout prix (Afrique XXI)
TotalEnergies saccage un parc naturel en Ouganda grâce à des « permis de détruire » rédigés par des cabinets d’audit (Mediapart)
TotalEnergies saccage un parc naturel en Ouganda grâce à des « permis de détruire » rédigés par des cabinets d’audit (Mediapart)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog