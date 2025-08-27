Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
L'envoyé étatsunien Barrack fait face à une vague de critiques au Liban après avoir qualifié le comportement des journalistes d'« animal » (MEMO)

par SLT 27 Août 2025, 10:17 Barrack Liban USA Médias Journalistes Articles de Sam La Touch

L'envoyé étatsunien fait face à une vague de critiques au Liban après avoir qualifié le comportement des journalistes d'« animal ».
Article originel : US envoy faces backlash in Lebanon after calling journalists’ behavior ‘animalistic’
Middle East Monitor, 27.08.25

L'ambassadeur étatsunien en Turquie et envoyé spécial pour la Syrie, Tom Barrack (à gauche), et l'envoyée spéciale adjointe pour le Moyen-Orient, Morgan Ortagus (à droite), tiennent une conférence de presse au palais al Babdaa à Beyrouth, au Liban, le 26 août 2025. [Présidence libanaise / Document fourni – Agence Anadolu]

L'ambassadeur étatsunien en Turquie et envoyé spécial pour la Syrie, Tom Barrack (à gauche), et l'envoyée spéciale adjointe pour le Moyen-Orient, Morgan Ortagus (à droite), tiennent une conférence de presse au palais al Babdaa à Beyrouth, au Liban, le 26 août 2025. [Présidence libanaise / Document fourni – Agence Anadolu]

L'envoyé étatsunien en Syrie, Tom Barrack, a suscité mardi l'indignation au Liban après avoir qualifié le comportement des journalistes d'« animal » lors d'une conférence de presse au palais présidentiel de Beyrouth, rapporte Anadolu... Lire la suite

