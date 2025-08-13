Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
L'ex-ministre Noëlle Lenoir tient des propos à caractère raciste sur CNews : « des millions d’Algériens... peuvent sortir un couteau... n’importe où, ou prendre une voiture et rentrer dans une foule »

par SLT 13 Août 2025, 17:02 Lenoir Racisme CNews Algérie France Articles de Sam La Touch

Propos à caractère raciste : visée par une plainte de SOS Racisme, l’ex-ministre Noëlle Lenoir se justifie mais maintient ses dires sur les Algériens
Le Monde, 13.08.25

 

...« Je maintiens mes propos »

« Il fallait évidemment entendre milliers et non pas millions. Cela corrigé, je maintiens mes propos », a précisé Mme Lenoir mercredi. « Je n’ai évidemment pas visé la communauté algérienne qui, dans son ensemble, vit pacifiquement en France, mais une minorité frappée d’OQTF et qui se maintient pourtant sur le territoire de la République », a-t-elle affirmé....

