L'ICE a détenu un enfant new-yorkais au secret dans des hôtels secrets, puis l'a expulsé (The Intercept)

L'ICE a détenu un enfant new-yorkais au secret dans des hôtels secrets, puis l'a expulsé.

Article originel : ICE Held an NYC Child Incommunicado at Secret Hotels, Then Deported Him

Par Debbie Nathan

The Intercept, 18.08.25

« Nous ne pouvions même pas regarder par la fenêtre », a déclaré le lycéen new-yorkais

à propos de son isolement pendant sa détention dans un hôtel.



Le cas d'un enfant de 7 ans détenu par des agents des services étatsuniens de l'immigration et des douanes a suscité l'indignation dans toute la ville de New York. Cet enfant n'est toutefois pas le premier jeune New-Yorkais pris dans les filets anti-immigrés du président Donald Trump.

The Intercept a confirmé l'identité d'un lycéen de Manhattan âgé de 15 ans expulsé vers l'Équateur après une détention secrète qui l'a vu piégé pendant plusieurs jours dans des hôtels situés à des centaines de kilomètres, sans pouvoir contacter le monde extérieur.

L'adolescent, Roger Iza, et son père, Edison Iza, ont été arrêtés par l'ICE lors d'un contrôle à New York le 9 août et, après avoir été emmenés dans des hôtels en Louisiane puis au Texas, expulsés vers l'Équateur le 14 août, ont déclaré les deux hommes par téléphone depuis Quito...Lire la suite