Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

L'ICE a détenu un enfant new-yorkais au secret dans des hôtels secrets, puis l'a expulsé (The Intercept)

par SLT 18 Août 2025, 17:15 ICE Migrants Expulsion Xénophobie New York USA Articles de Sam La Touch

L'ICE a détenu un enfant new-yorkais au secret dans des hôtels secrets, puis l'a expulsé.
Article originel : ICE Held an NYC Child Incommunicado at Secret Hotels, Then Deported Him
Par Debbie Nathan
The Intercept, 18.08.25

 « Nous ne pouvions même pas regarder par la fenêtre », a déclaré le lycéen new-yorkais
 à propos de son isolement pendant sa détention dans un hôtel.
 

Le cas d'un enfant de 7 ans détenu par des agents des services étatsuniens de l'immigration et des douanes a suscité l'indignation dans toute la ville de New York. Cet enfant n'est toutefois pas le premier jeune New-Yorkais pris dans les filets anti-immigrés du président Donald Trump.

The Intercept a confirmé l'identité d'un lycéen de Manhattan âgé de 15 ans expulsé vers l'Équateur après une détention secrète qui l'a vu piégé pendant plusieurs jours dans des hôtels situés à des centaines de kilomètres, sans pouvoir contacter le monde extérieur.

L'adolescent, Roger Iza, et son père, Edison Iza, ont été arrêtés par l'ICE lors d'un contrôle à New York le 9 août et, après avoir été emmenés dans des hôtels en Louisiane puis au Texas, expulsés vers l'Équateur le 14 août, ont déclaré les deux hommes par téléphone depuis Quito...Lire la suite

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
La police de l'immigration et des frontières a déclaré qu'ils étaient envoyés par avion en Louisiane. Leur vol a atterri en Afrique au Sud-Soudan (The Intercept)
La police de l'immigration et des frontières a déclaré qu'ils étaient envoyés par avion en Louisiane. Leur vol a atterri en Afrique au Sud-Soudan (The Intercept)
Une femme palestinienne apatride détaille les abus 'très traumatisants' subis lors de la détention par la police de l'immigration et des frontières (Common Dreams)
Une femme palestinienne apatride détaille les abus 'très traumatisants' subis lors de la détention par la police de l'immigration et des frontières (Common Dreams)
Les Marines se déploient dans les rues de Los Angeles (AFP)
Les Marines se déploient dans les rues de Los Angeles (AFP)
[Vidéos] USA."C’est à ça que ressemble le fascisme" : David Huerta, leader syndicaliste du SEIU a été arrêté par la police de l'immigration et des douanes (Common Dreams)
[Vidéos] USA."C’est à ça que ressemble le fascisme" : David Huerta, leader syndicaliste du SEIU a été arrêté par la police de l'immigration et des douanes (Common Dreams)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog