La CIA a créé des centaines de sites web secrets. Voici ce qu'ils cachaient (MintPress News)

La CIA a créé des centaines de sites web secrets. Voici ce qu'ils cachaient.

Article originel : The CIA Built Hundreds of Covert Websites. Here’s What They Were Hiding

Par Alan MacLeod

MintPress News, 01.08.25

Photo principale | Illustration par MintPress News

La CIA n'a pas seulement infiltré les gouvernements, elle a également infiltré Internet lui-même. Pendant plus d'une décennie, Langley a exploité un vaste réseau de sites Web secrets qui servaient de terminaux d'espionnage mondiaux déguisés en blogs, centres d'information et pages de fans inoffensifs. À partir de 2004, la CIA a mis en place un vaste réseau d'au moins 885 sites Web, allant des pages de fans de Johnny Carson et Star Wars aux forums en ligne sur le rastafarisme. Couvrant 29 langues et ciblant directement au moins 36 pays, ces sites web visaient non seulement des adversaires tels que la Chine, le Venezuela et la Russie, mais aussi des nations alliées, notamment la France, l'Italie et l'Espagne, ce qui montre que les États-Unis traitent leurs amis de la même manière que leurs ennemis.

Blogs secrets sur le football et mots de passe piratés Gholamreza Hosseini est un ancien informateur de la CIA. En 2007, cet ingénieur industriel basé à Téhéran a contacté l'agence et lui a proposé de lui transmettre des informations sur le programme nucléaire iranien. Ses contacts à la CIA lui ont montré comment utiliser IranianGoals.com pour communiquer avec eux. Iranian Goals était un site web en farsi qui semblait être consacré à l'actualité locale du football. Cependant, ce qui semblait être une barre de recherche au bas de la page d'accueil était en fait un champ de mot de passe. En tapant le mot correct, on déclenchait un processus de connexion qui révélait une interface de messagerie secrète. Chaque informateur disposait de sa propre page web, conçue spécialement pour lui, afin de le protéger des autres membres du réseau. L'idée semblait ingénieuse. Cependant, Hosseini et les autres espions ont rapidement été détectés, à cause de quelques erreurs grossières commises à Washington, D.C. Un agent double iranien a révélé aux autorités l'existence de leur site web unique, et un travail d'enquête élémentaire a permis de mettre au jour l'ensemble du réseau.

La CIA a acheté en gros l'espace d'hébergement de dizaines, voire de centaines, de ces sites web, souvent auprès des mêmes fournisseurs d'accès Internet ou du même espace serveur. Cela signifiait que les adresses IP de ces sites web étaient consécutives, comme si chaque informateur était hébergé dans des propriétés adjacentes de la même rue. Ainsi, en examinant les adresses IP voisines, on pouvait voir des sites web de conception similaire et facilement faire le rapprochement. Même avec des recherches en ligne relativement basiques, les autorités iraniennes ont pu identifier des dizaines de sites web gérés par la CIA. À partir de là, elles n'avaient plus qu'à attendre de voir qui y accéderait.

Capture d'écran de la page fan de Johnny Carson, désormais supprimée, gérée par la CIA

Espionner ses alliés comme ses adversaires Le réseau de sites web couvrait un large éventail de sujets. Peu de gens auraient deviné que Rasta Direct, un site web consacré à la religion relativement niche du rastafarisme, avait un quelconque lien avec les services de renseignement étatsuniens. La CIA a également créé Star Wars Web, une page dédiée à la franchise de science-fiction, et All Johnny, une page consacrée à la légende du late-night show Johnny Carson. Cependant, les blogs consacrés au sport, aux jeux vidéo et à l'actualité étaient les thèmes les plus courants des faux sites web. Ces sites web servaient de couverture aux informateurs, offrant un certain niveau de déni plausible s'ils étaient examinés de manière superficielle. Cependant, après un examen approfondi, peu de ces pages proposaient un contenu unique et se contentaient de réhéberger des actualités et des blogs provenant d'ailleurs, renvoyant vers des ressources déjà disponibles. Les informateurs dans les pays ennemis, tels que le Venezuela, utilisaient des sites comme Noticias-Caracas et El Correo De Noticias pour communiquer avec Langley, tandis que les taupes russes utilisaient My Online Game Source et TodaysNewsAndWeather-Ru.com, ainsi que d'autres plateformes similaires. Cependant, un vaste réseau d'informateurs dans des pays alliés, tels que la France, l'Espagne et l'Italie, a également été découvert. Ce réseau utilisait des sites web consacrés à l'actualité financière, à l'alpinisme et à la course à pied pour transmettre des informations vitales à la CIA.

L'Allemagne était un autre pays activement ciblé par Washington. En 2013, il a été révélé que les États-Unis avaient mis sur écoute le téléphone portable de la chancelière Angela Merkel pendant plus d'une décennie, ce qui a provoqué une grave crise diplomatique. Un an plus tard, en 2014, l'Allemagne a arrêté l'un de ses propres agents de renseignement après l'avoir surpris en train d'espionner pour le compte des États-Unis.

L'effondrement du réseau chinois de la CIA La Chine reste toutefois une cible prioritaire pour la CIA. L'organisation dispose d'un vaste réseau d'informateurs à travers le pays qui, lorsque le réseau était actif, utilisaient des plateformes telles que eChessNews.com et SportsNewsFinder.com pour transmettre des informations aux États-Unis.

Le ministère iranien du Renseignement a déclaré que 30 personnes avaient été arrêtées et que 42 autres agents de la CIA avaient été identifiés. Certains sites web, tels que IranianGoalKicks.com, FirstNewsSource.com et Farsi-NewsAndWeather.com, sont toujours accessibles via Internet Wayback Machine. Une liste complète des pages web connues de la CIA est disponible ici. Hosseini a passé plus de neuf ans en prison et a été libéré en 2019. Il n'a reçu aucun soutien de la part des autorités étatsuniennes, qui ne l'ont même pas contacté depuis son arrestation. Les États-Unis continuent toutefois de tenter de renverser le gouvernement iranien, en soutenant des figures de proue de l'opposition et en détournant les mouvements de protestation nationaux. En juin, ils ont également mené des frappes aériennes contre des installations nucléaires à travers le pays.

Mais, comme en Iran, les autorités chinoises ont commencé à démanteler le réseau. À partir de la fin 2010, le réseau d'espionnage a été systématiquement démantelé par les autorités, probablement en utilisant des tactiques similaires à celles des Iraniens. Contrairement à l'Iran, cependant, la Chine a simplement exécuté ces agents. On estime que la CIA a perdu environ 30 informateurs lors de cette purge. Cette affaire est considérée comme l'un des pires échecs du renseignement dans les près de 80 ans d'histoire de l'agence. Depuis lors, le réseau d'espionnage étatsunien en Chine a été considérablement réduit. Au début de cette année, la CIA a changé de tactique en publiant deux vidéos encourageant les fonctionnaires mécontents du Parti communiste à espionner pour elle en échange d'argent et de la perspective d'une nouvelle vie aux Etats-Unis. « À mesure que je gravis les échelons du parti, je vois ceux qui sont au-dessus de moi être mis au rebut comme des chaussures usées, mais je réalise maintenant que mon destin était tout aussi précaire que le leur », déclare le narrateur dans l'une d'elles. « L'incapacité de nos dirigeants à tenir leurs promesses répétées de prospérité est devenue un secret de polichinelle... Il est temps de construire mon propre rêve », déclare-t-il dans une autre. La CIA demande aux traîtres potentiels de télécharger le navigateur Tor et de contacter la CIA via son site web. Alors que Tor est commercialisé en Occident comme un outil de protection de la vie privée, une précédente enquête de MintPress News a révélé qu'il avait été créé grâce à un financement du gouvernement étatsunien par une société liée à la CIA. L'année dernière, Washington a adopté un projet de loi de 1,6 milliard de dollars pour financer la propagande anti-chinoise dans le monde entier.

Les applications et les plateformes comme armes Ce n'est pas la première fois que les services de sécurité nationale étatsuniens créent de fausses plateformes web afin de provoquer des changements de régime à travers le monde. En 2010, l'USAID, une organisation servant de couverture à la CIA, a secrètement créé l'application cubaine de réseau social Zunzuneo. Souvent décrite comme le « Twitter cubain », Zunzuneo a rapidement gagné en popularité. L'application avait été conçue pour offrir un service fiable et abordable, surpassant la concurrence, avant de dominer le marché et de diffuser progressivement des messages antigouvernementaux sur l'île. Puis, à un moment donné, Zunzuneo inciterait les utilisateurs à se joindre à des manifestations coordonnées par les États-Unis afin de fomenter une révolution colorée sur l'île. Afin de dissimuler sa participation au projet, le gouvernement étatsunin a organisé une réunion secrète avec Jack Dorsey, fondateur de Twitter, pour l'encourager à reprendre le projet. On ignore dans quelle mesure Dorsey a contribué au projet, s'il l'a fait, car il a refusé de commenter l'affaire. En 2012, Zunzuneo a été brusquement fermé.

Capture d'écran de la page fan Star Wars désormais disparue, gérée par la CIA.

Infiltration du journalisme et des géants technologiques Si les 885 faux sites web n'ont pas été créés dans le but d'influencer l'opinion publique, aujourd'hui, le gouvernement étatsunien finance des milliers de journalistes à travers le monde précisément dans ce but. Au début de l'année, la décision de l'administration Trump de suspendre le financement de l'USAID a involontairement révélé l'existence d'un réseau de plus de 6 200 journalistes travaillant pour près de 1 000 organes de presse ou organisations journalistiques, tous discrètement rémunérés pour promouvoir des messages pro-étatsuniens dans leur pays.

Oksana Romanyuk, directrice de l'Institut ukrainien pour l'information de masse, a averti que près de 90 % des médias de son pays dépendent du financement de l'USAID pour survivre. Une enquête menée auprès de 20 grands médias biélorusses a révélé que 60 % de leur budget provenait de Washington. En Iran, plus de 30 groupes antigouvernementaux se sont réunis pour une réunion de crise, tandis qu'à Cuba et au Nicaragua, la presse antigouvernementale a eu recours à des appels aux dons auprès de ses lecteurs. La CIA a également réussi à infiltrer les réseaux sociaux les plus importants et les plus populaires, ce qui lui confère un contrôle considérable sur ce que le monde voit (et ne voit pas) dans ses fils d'actualité. Facebook a embauché des dizaines d'anciens responsables de la CIA pour diriger ses opérations les plus sensibles. Le plus notable d'entre eux est sans doute Aaron Berman. En tant que responsable senior de la désinformation sur la plateforme, Berman a le dernier mot sur les contenus qui sont promus, rétrogradés ou supprimés de Facebook. Pourtant, jusqu'en 2019, Berman était un haut responsable de la CIA, chargé de rédiger le rapport quotidien sur la sécurité du président. C'est à cette époque qu'il a quitté Langley pour Facebook, bien qu'il semblait avoir peu d'expérience professionnelle pertinente.