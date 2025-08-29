La CIA, le Mossad et Epstein : démêler les liens entre les services secrets et la famille Maxwell (MintPress News)

La CIA, le Mossad et Epstein : démêler les liens entre les services secrets et la famille Maxwell Article originel : The CIA, Mossad, and Epstein: Unraveling the Intelligence Ties of The Maxwell Family MintPress News, 29.08.25

Alors que les spéculations vont bon train sur la possibilité que Trump lui accorde son pardon, MintPress dresse le portrait de la famille de Ghislaine Maxwell, condamnée pour trafic sexuel. De son père, magnat des médias qui a agi comme espion de haut niveau pour Israël, à sa sœur, qui œuvre pour promouvoir les intérêts de Tel Aviv dans la Silicon Valley, en passant par ses frères, qui ont fondé un groupe de réflexion anti-extrémisme islamique douteux mais très influent, et ses neveux occupant des postes influents au département d'État et à la Maison Blanche, le clan Maxwell entretient des liens étendus avec les pouvoirs publics étatsuniens et israéliens. Voici leur histoire.

Libérer Ghislaine, enterrer les dossiers Epstein

Les spéculations vont bon train quant à une possible libération prochaine de Ghislaine Maxwell. Bien qu'il ait fait campagne en promettant de rendre publics les dossiers Epstein, de plus en plus d'indices laissent penser que l'administration Trump envisage de gracier la trafiquante sexuelle condamnée la plus notoire au monde.

Le mois dernier, Trump (qui avait envisagé cette idée lors de son premier mandat) a refusé à plusieurs reprises d'exclure la possibilité d'une grâce, déclarant aux journalistes : « J'ai le droit de le faire ». Quelques jours plus tard, Maxwell a été transférée dans un établissement à sécurité minimale à Bryan, au Texas, ce qui est très inhabituel. En effet, les femmes condamnées pour des crimes sexuels ou celles qui ont plus de 10 ans à purger ne sont généralement pas autorisées à être transférées dans de tels établissements. Cette décision a suscité autant de spéculations que d'indignation.

La décision de transférer Maxwell a été prise après que quelqu'un, probablement une source au sein même de son équipe, ait commencé à divulguer des preuves compromettantes et embarrassantes reliant Trump à Epstein. Parmi celles-ci figurait une carte d'anniversaire envoyée par Trump à Epstein, sur laquelle était dessinée à la main une femme nue, accompagnée du texte : « Joyeux anniversaire, et que chaque jour soit un nouveau secret merveilleux. ».

Pendant des années, Maxwell a aidé son partenaire Jeffrey Epstein à se livrer à la traite et au viol de filles et de jeunes femmes, créant ainsi un gigantesque réseau de crimes sexuels. Parmi les associés d'Epstein figuraient des milliardaires, des scientifiques, des célébrités et des politiciens, dont le président Trump, qu'il considérait comme son « ami le plus proche ».

En 2021, deux ans après la mort mystérieuse d'Epstein dans une prison de Manhattan, Maxwell a été reconnue coupable de trafic sexuel d'enfants et condamnée à 20 ans de prison.

La nouvelle selon laquelle Trump pourrait bientôt libérer une criminelle aussi tristement célèbre a provoqué une onde de choc parmi ses partisans et lui a valu des accusations de corruption flagrante de la part des médias. « Y a-t-il une raison de gracier Ghislaine Maxwell, si ce n'est pour acheter son silence ? », titrait un article du journal The Hill. De son côté, Tim Hogan, conseiller principal du Comité national démocrate, a dénoncé ce qu'il a qualifié de « dissimulation en temps réel par le gouvernement ». « Le FBI de Donald Trump, dirigé par le loyaliste Kash Patel, a supprimé le nom de Trump des dossiers Epstein, qui n'ont toujours pas été rendus publics », a-t-il déclaré... Lire la suite