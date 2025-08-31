Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

La guerre au Soudan s'intensifie au Kordofan alors que les FSR rasent des villages (MEE)

par SLT 31 Août 2025, 09:21 Soudan Kordofan Massacre FSR Crimes contre l'humanité Guerre Articles de Sam La Touch

La guerre au Soudan s'intensifie au Kordofan alors que les FSR rasent des villages
Article originel : Sudan war intensifies in Kordofan as RSF razes villages
Middle East Eye, 21.07.25

Des images satellites prises le 14 juillet montrent des traces thermiques (surlignées en rouge) et des bâtiments rasés à Shaq al-Noum (Images satellites © 2025 Maxar Technologies. Analyse réalisée par Yale HRL)

Des images satellites prises le 14 juillet montrent des traces thermiques (surlignées en rouge) et des bâtiments rasés à Shaq al-Noum (Images satellites © 2025 Maxar Technologies. Analyse réalisée par Yale HRL)

Des centaines de personnes trouvent la mort dans un massacre perpétré par les Forces de soutien rapide, considéré comme l'un des plus meurtriers depuis le début de la guerre...Lire la suite

