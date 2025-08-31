La guerre au Soudan s'intensifie au Kordofan alors que les FSR rasent des villages (MEE)

La guerre au Soudan s'intensifie au Kordofan alors que les FSR rasent des villages

Article originel : Sudan war intensifies in Kordofan as RSF razes villages

Middle East Eye, 21.07.25

Des images satellites prises le 14 juillet montrent des traces thermiques (surlignées en rouge) et des bâtiments rasés à Shaq al-Noum (Images satellites © 2025 Maxar Technologies. Analyse réalisée par Yale HRL)