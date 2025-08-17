La protection des États-Unis permet au génocide israélien de se poursuivre (Mondoweiss)

La destruction de Gaza par Israël se poursuit sans relâche ni limite. L'armée a confirmé son intention d'envahir la ville de Gaza et de l'occuper, forçant les Palestiniens à choisir entre une nouvelle vague de déplacements ou rester sur place et faire face à des attaques certaines. Dans des quartiers comme Shuja'iyya, qui comptait autrefois 120 000 habitants, il ne reste plus rien où retourner.

Il ne s'agit pas d'une escalade temporaire ou d'un échec diplomatique. Comme le rapporte Qassam Muaddi, le gouvernement de Netanyahu se prépare ouvertement à l'occupation permanente de Gaza, brandissant la perspective de pourparlers de cessez-le-feu uniquement pour faire taire les critiques et gagner du temps. La classe politique étatsunienne continue de traiter ces manœuvres théâtrales comme s'il s'agissait de véritables avancées vers la paix. Ce n'est pas le cas ; elles servent à couvrir de nouveaux massacres.

Même Donald Trump a été contraint de reconnaître la famine créée par Israël qui tue des milliers de personnes à Gaza. Mais la famine ici n'est pas un accident de guerre ; c'est une arme, utilisée à dessein. Comme l'écrit Ahmad Ibsais, le génocide dépend du silence de ses témoins, et les gouvernements et les médias occidentaux l'ont non seulement ignoré, mais ils l'ont rendu possible... Lire la suite