Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

La reconnaissance de la Palestine par la France et le Royaume-Uni est insuffisante et arrive trop tard (MEE)

par SLT 21 Août 2025, 17:18 Palestine Reconnaissance Macron Starmer France Grande-Bretagne Colonialisme Articles de Sam La Touch

La reconnaissance de la Palestine par la France et le Royaume-Uni est insuffisante et arrive trop tard
Article originel : France and UK's recognition ploy on Palestine is too little, too late
Middle East Eye, 21.08.25

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Londres sur le point de conclure un contrat de 2,7 milliards de dollars avec une entreprise israélienne pour former 60 000 soldats britanniques par an (The Cradle)
Londres sur le point de conclure un contrat de 2,7 milliards de dollars avec une entreprise israélienne pour former 60 000 soldats britanniques par an (The Cradle)
Israël a lancé l'invasion de la ville de Gaza et est en train d'anéantir l'un de ses quartiers les plus historiques (Mondoweiss.net)
Israël a lancé l'invasion de la ville de Gaza et est en train d'anéantir l'un de ses quartiers les plus historiques (Mondoweiss.net)
Cisjordanie : Israël approuve un plan de colonisation qui coupera le territoire en deux (Sud-Ouest)
Cisjordanie : Israël approuve un plan de colonisation qui coupera le territoire en deux (Sud-Ouest)
Amnesty accuse les États-Unis de cibler les migrants et étudiants étrangers pro-palestiniens avec l'IA (AFP)
Amnesty accuse les États-Unis de cibler les migrants et étudiants étrangers pro-palestiniens avec l'IA (AFP)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog