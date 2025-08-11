Le Canada continue d'armer Israël malgré l'interdiction officielle, selon un rapport (The GrayZone)

Le Canada continue d'armer Israël malgré l'interdiction officielle, selon un rapport
Article originel : Canada still arming Israel despite official ban, report finds
The GrayZone,
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com
Blog contre le racisme, le (néo)colonialisme et l'impérialisme
par SLT 11 Août 2025, 21:03 Canada Israël Collaboration Colonialisme Armes Palestine Articles de Sam La Touch
Le Canada continue d'armer Israël malgré l'interdiction officielle, selon un rapport
Article originel : Canada still arming Israel despite official ban, report finds
The GrayZone,
MEDIAS LIBRES
Newsletter
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
Archives
Articles récents
Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog