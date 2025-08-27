Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Le chef des services secrets soudanais se rend à Mogadiscio alors que des plaintes sont formulées à l'encontre du Puntland (The East African)

par SLT 27 Août 2025, 16:34 Somalie EAU Puntland Emirafrique Golfafrique Articles de Sam La Touch

Le chef des services secrets soudanais se rend à Mogadiscio alors que des plaintes sont formulées à l'encontre du Puntland
Article originel : Sudan spy chief visits Mogadishu amid complaints about Puntland
The EastAfrican, 26.08.25
 

Le lieutenant-général Ahmed Ibrahim Ali Mufaddal, directeur général des services secrets soudanais, est accompagné de M. Mahad Mohamed Salad, directeur général de l'Agence nationale somalienne de renseignement et de sécurité (NISA), à Mogadiscio, en Somalie... Lire la suite

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Les États-Unis provoquent le dragon : Taïwan plante son drapeau au Somaliland (The Cradle)
Les États-Unis provoquent le dragon : Taïwan plante son drapeau au Somaliland (The Cradle)
Somalie : De la Somalie à Gaza - Comment les Émirats arabes unis alimentent les guerres secrètes de Blackwater (All Africa)
Somalie : De la Somalie à Gaza - Comment les Émirats arabes unis alimentent les guerres secrètes de Blackwater (All Africa)
Le président érythréen accuse les Emirats arabes unis d'alimenter le chaos en Somalie et au Soudan pour réaliser leur rêve "d'empire portuaire" (Caasimada)
Le président érythréen accuse les Emirats arabes unis d'alimenter le chaos en Somalie et au Soudan pour réaliser leur rêve "d'empire portuaire" (Caasimada)
Les Etats.-Unis mènent « la plus grande frappe aérienne de l’histoire du monde » (The Intercept)
Les Etats.-Unis mènent « la plus grande frappe aérienne de l’histoire du monde » (The Intercept)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog