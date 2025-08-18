Le département d'État suspend les visas temporaires pour les enfants blessés de Gaza après la diatribe de l'influenceuse raciste Laura Loomer (Common Dreams)

Le département d'État suspend les visas temporaires pour les enfants blessés de Gaza après la diatribe de l'influenceuse raciste Laura Loomer Article originel : State Dept Shuts Down Temporary Visas for Injured Gaza Kids After Tirade From Racist Influencer Laura Loomer Common Dreams, 18.08.25

Le département d'État étatsunien a annoncé samedi qu'il allait suspendre la délivrance de visas aux enfants de Gaza ayant besoin de soins médicaux urgents.



Cette décision fait suite à une campagne effrénée menée par Laura Loomer, provocatrice raciste en ligne et proche confidente de Donald Trump, qui s'est indignée ce week-end de l'arrivée d'enfants palestiniens gravement blessés à Houston et San Francisco au début du mois...Lire la suite