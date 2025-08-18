Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Le département d'État suspend les visas temporaires pour les enfants blessés de Gaza après la diatribe de l'influenceuse raciste Laura Loomer (Common Dreams)

par SLT 18 Août 2025, 17:26 Loomer Racisme Gaza Islamophobie USA Trump Collaboration Israël Colonialisme Articles de Sam La Touch

Le département d'État suspend les visas temporaires pour les enfants blessés de Gaza après la diatribe de l'influenceuse raciste Laura Loomer
Article originel : State Dept Shuts Down Temporary Visas for Injured Gaza Kids After Tirade From Racist Influencer Laura Loomer
Common Dreams, 18.08.25

Le département d'État étatsunien a annoncé samedi qu'il allait suspendre la délivrance de visas aux enfants de Gaza ayant besoin de soins médicaux urgents.
 

Cette décision fait suite à une campagne effrénée menée par Laura Loomer, provocatrice raciste en ligne et proche confidente de Donald Trump, qui s'est indignée ce week-end de l'arrivée d'enfants palestiniens gravement blessés à Houston et San Francisco au début du mois...Lire la suite

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Orléans, sa rumeur, son maire et ses fachos (Blast)
Orléans, sa rumeur, son maire et ses fachos (Blast)
Newsletter n°598
Newsletter n°598
Telles des bêtes de foire. De Joice Heth à Louis-Auguste Cyparis, les « freaks » noirs de Barnum (Afrique XXI)
Telles des bêtes de foire. De Joice Heth à Louis-Auguste Cyparis, les « freaks » noirs de Barnum (Afrique XXI)
L'ex-ministre Noëlle Lenoir tient des propos à caractère raciste sur CNews : « des millions d’Algériens... peuvent sortir un couteau... n’importe où, ou prendre une voiture et rentrer dans une foule »
L'ex-ministre Noëlle Lenoir tient des propos à caractère raciste sur CNews : « des millions d’Algériens... peuvent sortir un couteau... n’importe où, ou prendre une voiture et rentrer dans une foule »

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog