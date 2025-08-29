Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le plus grand donateur étatsunien d'Israël est désormais propriétaire de CBS (MintPress News)

par SLT 29 Août 2025, 07:29 CBS Israël Trump Ellison Collaboration Médias Articles de Sam La Touch

Le plus grand donateur étatsunien d'Israël est désormais propriétaire de CBS
Article originel : Israel’s Biggest US Donor Now Owns CBS
Par Alan Mc Leod
MintPressNews, 28.08.25

Après avoir conclu un accord avec le président Trump, David Ellison, fils du deuxième homme le plus riche du monde, Larry Ellison, a racheté Paramount Global, le géant des médias propriétaire de CBS News.

Larry Ellison, le plus grand bailleur de fonds privé des Forces de défense israéliennes, est étroitement lié à l'État sécuritaire israélien et compte le Premier ministre Benjamin Netanyahu parmi ses amis les plus proches.

David a déjà annoncé des changements importants à CBS, promettant une couverture « impartiale » de l'actualité et des « perspectives idéologiques variées », ce qui est largement interprété comme un signe d'un glissement vers une couverture médiatique pro-Trump et de droite. Pire encore, Bari Weiss, une journaliste connue depuis longtemps pour son fervent soutien à Israël, est pressentie pour devenir la nouvelle médiatrice du réseau et façonner son orientation politique, précisément en raison de sa « position pro-israélienne »...Lire la suite

