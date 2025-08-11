Le principal journal allemand, Bild, qualifie le journaliste d'Al Jazeera assassiné de « terroriste se faisant passer pour un journaliste » (The Cradle)

Le principal journal allemand qualifie le journaliste d'Al Jazeera assassiné de « terroriste se faisant passer pour un journaliste ». Article originel : Germany's leading newspaper calls murdered Al Jazeera reporter 'terrorist posing as journalist' The Cradle, 11.08.25

Le journal allemand Bild a repris les affirmations de l'armée israélienne selon lesquelles le journaliste d'Al Jazeera Anas al-Sharif, tué dans une frappe sur la ville de Gaza, était un « terroriste déguisé en journaliste », quelques heures après que ce reporter de renom ait été pris pour cible et tué.... Lire la suite