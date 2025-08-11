Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Le principal journal allemand, Bild, qualifie le journaliste d'Al Jazeera assassiné de « terroriste se faisant passer pour un journaliste » (The Cradle)

par SLT 11 Août 2025, 20:45 Al Jazeera Homicides Al Sharif Armée israélienne Israël Crimes de guerre Bild Médias Allemagne Journalistes Colonialisme Articles de Sam La Touch

Le principal journal allemand qualifie le journaliste d'Al Jazeera assassiné de « terroriste se faisant passer pour un journaliste ».
Article originel : Germany's leading newspaper calls murdered Al Jazeera reporter 'terrorist posing as journalist'
The Cradle, 11.08.25

Le journal allemand Bild a repris les affirmations de l'armée israélienne selon lesquelles le journaliste d'Al Jazeera Anas al-Sharif, tué dans une frappe sur la ville de Gaza, était un « terroriste déguisé en journaliste », quelques heures après que ce reporter de renom ait été pris pour cible et tué.... Lire la suite

