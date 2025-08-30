Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le Rwanda affirme que sept personnes expulsées sont arrivées des États-Unis en août dans le cadre d'un accord avec Washington (WIProud)

par SLT 30 Août 2025, 13:40 Rwanda Déportation Migrants USA Collaboration Etatsunafrique Américafrique Trump Racisme Articles de Sam La Touch

Le Rwanda affirme que sept personnes expulsées sont arrivées des États-Unis en août dans le cadre d'un accord avec Washington.
Article originel : Rwanda says 7 deportees arrived from the US in August under agreement with Washington
WIProud, 29.08.25

