Le Rwanda affirme que sept personnes expulsées sont arrivées des États-Unis en août dans le cadre d'un accord avec Washington (WIProud)

Le Rwanda affirme que sept personnes expulsées sont arrivées des États-Unis en août dans le cadre d'un accord avec Washington.
Article originel : Rwanda says 7 deportees arrived from the US in August under agreement with Washington
WIProud, 29.08.25
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com
Blog contre le racisme, le (néo)colonialisme et l'impérialisme
par SLT 30 Août 2025, 13:40 Rwanda Déportation Migrants USA Collaboration Etatsunafrique Américafrique Trump Racisme Articles de Sam La Touch
Le Rwanda affirme que sept personnes expulsées sont arrivées des États-Unis en août dans le cadre d'un accord avec Washington.
Article originel : Rwanda says 7 deportees arrived from the US in August under agreement with Washington
WIProud, 29.08.25
MEDIAS LIBRES
Newsletter
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
Archives
Articles récents
Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog