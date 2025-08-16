Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le Soudan affirme que les Émirats arabes unis interdisent aux avions soudanais d'atterrir dans leurs aéroports (Reuters)

par SLT 16 Août 2025, 06:11 Soudan EAU Guerre Articles de Sam La Touch

Le Soudan affirme que les Émirats arabes unis interdisent aux avions soudanais d'atterrir dans leurs aéroports
Article originel : Sudan says UAE bars Sudanese planes from landing at its airports
Reuters, 06.08.25

LE CAIRE (Reuters) - Les Émirats arabes unis ont interdit aux avions soudanais d'atterrir dans leurs aéroports, a déclaré mercredi l'autorité de l'aviation civile soudanaise, citée par l'agence de presse officielle du Soudan, signe supplémentaire des tensions entre les deux pays.

Les Émirats arabes unis ont également interdit à un avion de ligne soudanais de décoller de l'aéroport d'Abu Dhabi, a déclaré l'autorité soudanaise.

L'autorité soudanaise s'est dite surprise par cette décision et a déclaré qu'elle suivait la situation avec les compagnies aériennes afin de reprogrammer les réservations des passagers arrivant et partant du pays du Golfe...Lire la suite

