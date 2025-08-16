Le Soudan affirme que les Émirats arabes unis interdisent aux avions soudanais d'atterrir dans leurs aéroports (Reuters)

Le Soudan affirme que les Émirats arabes unis interdisent aux avions soudanais d'atterrir dans leurs aéroports

Article originel : Sudan says UAE bars Sudanese planes from landing at its airports

Reuters, 06.08.25

LE CAIRE (Reuters) - Les Émirats arabes unis ont interdit aux avions soudanais d'atterrir dans leurs aéroports, a déclaré mercredi l'autorité de l'aviation civile soudanaise, citée par l'agence de presse officielle du Soudan, signe supplémentaire des tensions entre les deux pays.

Les Émirats arabes unis ont également interdit à un avion de ligne soudanais de décoller de l'aéroport d'Abu Dhabi, a déclaré l'autorité soudanaise.

L'autorité soudanaise s'est dite surprise par cette décision et a déclaré qu'elle suivait la situation avec les compagnies aériennes afin de reprogrammer les réservations des passagers arrivant et partant du pays du Golfe...Lire la suite