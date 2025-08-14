Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Le Soudan du Sud « approuve » le projet israélien de déporter des Gazaouis dans le pays dans le cadre d'un accord impliquant également les États-Unis et les Émirats arabes unis (The Telegraph)

par SLT 14 Août 2025, 05:22 Soudan Israël Gaza Déportation USA Collaboration EAU Colonialisme Palestine Nettoyage ethnique Articles de Sam La Touch

Le Soudan du Sud « approuve » le projet israélien d'envoyer des Gazaouis dans le pays.
Article originel : South Sudan 'approves' Israeli plan to send Gazans to country
The Telegraph, 14.08.25

Les dégâts causés aux infrastructures à Gaza ont amené les organismes internationaux à se demander si la réinstallation pouvait être considérée comme volontaire - Jack Guez/AFP

Les dégâts causés aux infrastructures à Gaza ont amené les organismes internationaux à se demander si la réinstallation pouvait être considérée comme volontaire - Jack Guez/AFP

Le cabinet du Soudan du Sud a accepté d'accueillir des Palestiniens de la bande de Gaza à la suite d'une demande d'Israël, a appris The Telegraph.

Un responsable du ministère des Affaires étrangères à Juba a déclaré que le gouvernement avait approuvé cette demande dans le cadre d'un accord impliquant également les États-Unis et les Émirats arabes unis.

Cette décision intervient alors que Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, tente de relancer l'idée controversée d'une réinstallation « volontaire » des civils de l'enclave...Lire la suite

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Au Soudan, "une guerre pour rien" (Courrier International)
Au Soudan, "une guerre pour rien" (Courrier International)
Israël est en pourparlers pour déporter les Palestiniens vers le Sud-Soudan : Rapport (The Cradle)
Israël est en pourparlers pour déporter les Palestiniens vers le Sud-Soudan : Rapport (The Cradle)
L'ONU condamne les attaques des paramilitaires contre des civils au Darfour (AFP)
L'ONU condamne les attaques des paramilitaires contre des civils au Darfour (AFP)
Au Soudan, l’ingérence des Émirats arabes unis dans la guerre de nouveau dénoncée (Courrier International)
Au Soudan, l’ingérence des Émirats arabes unis dans la guerre de nouveau dénoncée (Courrier International)

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog