Le Soudan du Sud « approuve » le projet israélien de déporter des Gazaouis dans le pays dans le cadre d'un accord impliquant également les États-Unis et les Émirats arabes unis (The Telegraph)

Le Soudan du Sud « approuve » le projet israélien d'envoyer des Gazaouis dans le pays. Article originel : South Sudan 'approves' Israeli plan to send Gazans to country The Telegraph, 14.08.25

Les dégâts causés aux infrastructures à Gaza ont amené les organismes internationaux à se demander si la réinstallation pouvait être considérée comme volontaire - Jack Guez/AFP

Le cabinet du Soudan du Sud a accepté d'accueillir des Palestiniens de la bande de Gaza à la suite d'une demande d'Israël, a appris The Telegraph.

Un responsable du ministère des Affaires étrangères à Juba a déclaré que le gouvernement avait approuvé cette demande dans le cadre d'un accord impliquant également les États-Unis et les Émirats arabes unis.

Cette décision intervient alors que Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, tente de relancer l'idée controversée d'une réinstallation « volontaire » des civils de l'enclave...Lire la suite