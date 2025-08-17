Le sub-impérialisme des Émirats arabes unis au Soudan (Spectre)

"Publiquement, Abu Dhabi a appelé à la « retenue » et au « dialogue ». En coulisses, il a maintenu ses liens avec Burhan et Hemedti, couvrant ses paris tout en préservant son influence. Cependant, les FSR sont restés le principal véhicule émirati et leurs liens économiques - en particulier par le biais de l'or - n'ont fait que s'approfondir."

Aujourd'hui, le Soudan n'est pas seulement un champ de bataille entre deux factions militarisées. C'est un cimetière d'hypocrisie régionale et internationale et une étude de cas de sous-impérialisme - un pays sous-impérialiste étant un pays qui n'est pas une grande puissance impériale, mais qui agit de manière à s'aligner sur les intérêts des puissances impériales et se comporte comme un impérialiste dans sa propre région. La guerre qui a dévasté le Soudan depuis avril 2023 n'est pas seulement une tragédie soudanaise ; c'est une manifestation d'un ordre mondial plus large dans lequel les intérêts financiers, l'influence militaire et les alignements stratégiques comptent plus que la vie des gens ou les aspirations démocratiques. Au cœur de cette configuration se trouvent les Émirats arabes unis (EAU).

Le rôle des Émirats arabes unis au Soudan n'est pas une anomalie. Il s'inscrit dans un projet cohérent, bien financé et d'envergure régionale : un programme sous-impérialiste qui combine l'extraction économique, la constitution d'alliances autoritaires et une politique contre-révolutionnaire sous couvert de sophistication diplomatique et de partenariats mondiaux. Le Soudan, tragiquement, est l'un de ses principaux laboratoires.





Du printemps arabe à la révolution de décembre : Une menace pour l'ordre des Émirats arabes unis

Les origines du rôle destructeur des Émirats arabes unis au Soudan remontent à plus d'une décennie. En 2011, les Émirats arabes unis (tout comme l'Arabie saoudite) considéraient le printemps arabe comme une menace existentielle pour les régimes autoritaires de la région et pour leur propre modèle de gouvernance : une monarchie rentière reposant sur la coercition, la corruption et la répression de la dissidence. La chute de Ben Ali en Tunisie et de Moubarak en Égypte, ainsi que la montée des mouvements démocratiques en Libye, au Yémen et à Bahreïn, ont été les premiers signes d'une tempête que les dirigeants émiratis devaient à tout prix contenir.

Il ne s'agissait pas d'une simple réaction, car les Émirats arabes unis sont devenus une force contre-révolutionnaire active. En Égypte, ils ont financé le coup d'État militaire qui a porté Abdel Fattah el-Sisi au pouvoir et ont aidé à reconstruire l'appareil de sécurité répressif de l'Égypte. En Libye, elle a soutenu la guerre de Khalifa Haftar contre le gouvernement internationalement reconnu, divisant de fait le pays. Au Soudan, elle a tissé des liens étroits avec le régime d'Omar Al-Bashir et, plus tard, a renforcé son alliance avec les Forces de soutien rapide (FSR), le successeur paramilitaire des milices Janjaweed qui ont commis des atrocités contre les civils et les rebelles pour le compte du régime de Bashir au cours des années 2000.



La révolution du peuple soudanais en décembre 2018, qui a abouti à l'éviction de Bashir en avril 2019, a directement remis en question le projet régional des Émirats arabes unis. La révolution était démocratique, dirigée par des civils et explicitement antimilitaire. Pour les Émirats arabes unis, il s'agissait d'un dilemme : comment maintenir leur influence au Soudan sans paraître ouvertement hostile à la révolution ?

La solution était sophistiquée : cooptation, tactiques de division et de domination, et investissement militaire à long terme, notamment dans les FSR.





La montée en puissance des FSR : un substitut à l'influence sous-impériale

Les FSR dirigés par Mohamed Hamdan Dagalo (« Hemedti ») sont devenus les partenaires émiratis idéaux. En avril 2019, Hemedti (ainsi que des dirigeants des forces armées et des services de sécurité) a orchestré l'éviction de Bachir, craignant l'effondrement du régime en raison de la révolution. Burhan et Hemedti ont pris la tête du Conseil militaire de transition et sont ensuite devenus les chefs militaires du gouvernement de transition, qui était initialement mandaté pour gouverner le pays pendant trente-neuf mois.

Les relations des FSR avec les Émirats arabes unis ont prospéré. En 2015, le régime de Bashir a envoyé des combattants des FSR aux côtés de ceux de l'armée soudanaise pour participer à la guerre menée par l'Arabie saoudite au Yémen sous le commandement des Émirats arabes unis - une relation transactionnelle qui associe externalisation militaire et légitimité politique. En retour, Hemedti a reçu des armes, un soutien logistique et une couverture diplomatique.

Les Émirats arabes unis, en tant que nation périphérique qui s'engage dans des pratiques impérialistes dans sa propre région tout en restant dépendante des États-Unis (c'est-à-dire d'une puissance impérialiste centrale), illustrent la transformation en un État sous-impérialiste que connaissent de nombreuses autres puissances régionales. Les Émirats arabes unis recherchent l'influence sans la gouvernance et le pouvoir sans la responsabilité. La fragmentation, la faiblesse des institutions et la négligence globale des pays d'Afrique et du Moyen-Orient tels que le Soudan, la Libye et le Yémen constituent un terrain fertile pour l'ingérence des EAU.

Hemedti présentait deux atouts majeurs. Il s'agit de la capacité de violence - c'est-à-dire une force prête à réprimer les manifestations, à mener des guerres et à éliminer les rivaux - et de l'accès économique, en particulier au commerce lucratif de l'or au Soudan, que le FSR contrôle de plus en plus.



Entre 2013 et 2023, le FSR a renforcé son emprise sur les opérations d'extraction de l'or soudanais, en particulier au Darfour et dans d'autres régions périphériques. Une grande partie de l'or est acheminée en contrebande vers les Émirats arabes unis, qui sont devenus la principale plaque tournante de l'or du conflit soudanais, un or qui a sapé le contrôle civil, financé les milices et renforcé les seigneurs de la guerre.





Coup d'État d'octobre 2021 et protection émiratie

Lorsque les Forces armées soudanaises (FAS) (dirigées par le général Abdel Fattah Al-Burhan) et le FSR (dirigé par Hemedti) ont organisé le coup d'État du 25 octobre 2021, celui-ci a marqué la fin officielle de la transition démocratique au Soudan. Les Émirats arabes unis n'ont pas réagi par la condamnation, mais par la diplomatie.

Publiquement, Abu Dhabi a appelé à la « retenue » et au « dialogue ». En coulisses, ils ont maintenu leurs liens avec Burhan et Hemedti, couvrant leurs arrières tout en préservant leur influence. Cependant, le FSR est resté le principal véhicule émirati et leurs liens économiques - en particulier par le biais de l'or - n'ont fait que s'approfondir.