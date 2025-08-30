Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Les canonnières suivent les sanctions dans la stratégie étatsunienne envers le Venezuela (The Cradle)

par SLT 30 Août 2025, 13:27 Venezuela USA Impérialisme Articles de Sam La Touch

Les canonnières suivent les sanctions dans la stratégie étatsunienne envers le Venezuela
Article originel : Gunboats follow sanctions in US strategy on Venezuela
The Cradle, 30.08.25


Le renforcement de la présence navale étatsunienne au large des côtes vénézuéliennes n'a rien à voir avec la lutte contre le trafic de drogue, mais relève plutôt d'une pression impérialiste. La réponse de Caracas, fondée sur une défense asymétrique et soutenue par des alliances eurasiennes clés, a transformé un affrontement déséquilibré en une lutte entre puissances mondiales... Lire la suite

