Les Émirats arabes unis et Haftar derrière la prise de contrôle par les FSR de la région frontalière triangulaire du Soudan (MEE)

Les Émirats arabes unis et Haftar derrière la prise de contrôle par les FSR de la région frontalière triangulaire du Soudan Article originel : UAE and Haftar behind RSF capture of Sudan's triangle border region Middle EAst Eye, 12.08.25 En juin, les Forces d'intervention rapide ont pris le contrôle de la frontière sauvage du Soudan avec la Libye et l'Égypte. Voici comment elles s'y sont prises.

Le 10 juin, Ismail Hassan, un mineur artisanal d'or et négociant dans la région frontalière triangulaire qui s'étend entre le Soudan, l'Égypte et la Libye, a vu plus de 250 véhicules militaires entièrement équipés entrer dans son marché local, al-Katma.

Ces véhicules transportaient des combattants des Forces de soutien rapide (FSR), le groupe paramilitaire soudanais en guerre contre l'armée soudanaise depuis avril 2023, ainsi qu'une multitude de groupes mercenaires libyens liés au commandant militaire de l'est du pays, Khalifa Haftar.

« Les forces des FSR et libyennes sont entrées dans la zone et ont avancé vers le marché, déclarant leur contrôle sur la région », a déclaré Hassan à Middle East Eye, en référence à la partie soudanaise du triangle.

Les Libyens se sont ensuite retirés, a déclaré Hassan, laissant les FSR piller les marchés de la région, emportant avec eux de l'or, de l'argent, des voitures, des téléphones portables et bien d'autres choses encore.

Hassan était l'un des nombreux mineurs qui ont fui la région après l'attaque, avant d'en parler en exclusivité à MEE par téléphone...Lire la suite