Les Émirats arabes unis renforcent les Forces de soutien rapide (FSR) au Soudan avec 79 avions et se préparent à une offensive majeure
Article originel : UAE Reinforces RSF in Sudan with 79 Planes, Prepares for Major Offensive
Par Marcus Johnson
Demstat, 17.08.25
Les Émirats arabes unis ont déployé 79 avions pour renforcer les Forces de soutien rapide (RSF) au Soudan, intensifiant ainsi leur soutien militaire dans le but de s'emparer de territoires stratégiques. Cette initiative pourrait modifier radicalement la dynamique du conflit.
Dans le cadre d'une escalade significative de son implication dans le conflit soudanais, les Émirats arabes unis (EAU) ont envoyé au moins 79 avions chargés de personnel et de matériel militaire pour soutenir les Forces de soutien rapide (FSR) au Soudan. Ces renforts visent à renforcer les opérations des FSR, en particulier dans la prise tant attendue d'El Fasher et l'offensive stratégique vers El Obeid, qui pourraient modifier l'équilibre des pouvoirs dans la région...Lire la suite