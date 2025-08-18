Les Émirats arabes unis renforcent les Forces de soutien rapide (FSR) au Soudan avec 79 avions et se préparent à une offensive majeure

Article originel : UAE Reinforces RSF in Sudan with 79 Planes, Prepares for Major Offensive

Par Marcus Johnson

Demstat, 17.08.25



Les Émirats arabes unis ont déployé 79 avions pour renforcer les Forces de soutien rapide (RSF) au Soudan, intensifiant ainsi leur soutien militaire dans le but de s'emparer de territoires stratégiques. Cette initiative pourrait modifier radicalement la dynamique du conflit.