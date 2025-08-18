Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Les Émirats arabes unis renforcent les Forces de soutien rapide (FSR) au Soudan avec 79 avions et se préparent à une offensive majeure (Demstat)

par SLT 18 Août 2025, 06:41 Soudan EAU FSR Collaboration Néocolonialisme Emirafrique Golfafrique Articles de Sam La Touch

Par
Demstat, 17.08.25
 

Les Émirats arabes unis ont déployé 79 avions pour renforcer les Forces de soutien rapide (RSF) au Soudan, intensifiant ainsi leur soutien militaire dans le but de s'emparer de territoires stratégiques. Cette initiative pourrait modifier radicalement la dynamique du conflit.

Image pour « Les Émirats arabes unis renforcent les Forces de soutien rapide (FSR) au Soudan avec 79 avions et se préparent à une offensive majeure »

Image pour « Les Émirats arabes unis renforcent les Forces de soutien rapide (FSR) au Soudan avec 79 avions et se préparent à une offensive majeure »

Dans le cadre d'une escalade significative de son implication dans le conflit soudanais, les Émirats arabes unis (EAU) ont envoyé au moins 79 avions chargés de personnel et de matériel militaire pour soutenir les Forces de soutien rapide (FSR) au Soudan. Ces renforts visent à renforcer les opérations des FSR, en particulier dans la prise tant attendue d'El Fasher et l'offensive stratégique vers El Obeid, qui pourraient modifier l'équilibre des pouvoirs dans la région...Lire la suite

