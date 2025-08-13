Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Les États arabes courtisent le Syrien Chareh, mais peu font confiance à son régime lié à Al-Qaida (The Cradle)

par SLT 13 Août 2025, 05:20 Syrie HTS Chareh Al Quaïda Al Nosra Djihadistes Articles de Sam La Touch

Les États arabes courtisent le Syrien Chare, mais peu font confiance à son régime lié à Al-Qaida
Article originel : Arab states court Syria’s Sharaa, but few trust his Al-Qaeda-linked rule
The Cradle, 13.08.25

 


Alors que les capitales arabes déroulent le tapis rouge pour le dirigeant intérimaire de la Syrie, derrière les poignées de main, la suspicion et la méfiance restent élevées, et chaque dirigeant apporte son propre calcul et ses propres lignes rouges à la table des négociations syriennes... Lire la suite

