Les États-Unis ont soutenu le nettoyage ethnique des Serbes, a déclaré secrètement un haut diplomate au dirigeant croate (The GrayZone)

Les États-Unis ont soutenu le nettoyage ethnique des Serbes, a déclaré secrètement un haut diplomate au dirigeant croate.
Article originel : US backed ethnic cleansing of Serbs, top diplomat secretly told Croat leader
The GrayZone, 04.08.25
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com
Blog contre le racisme, le (néo)colonialisme et l'impérialisme
par SLT 11 Août 2025, 19:00 Yougoslavie USA Serbes Serbie Impérialisme Articles de Sam La Touch
Les États-Unis ont soutenu le nettoyage ethnique des Serbes, a déclaré secrètement un haut diplomate au dirigeant croate.
Article originel : US backed ethnic cleansing of Serbs, top diplomat secretly told Croat leader
The GrayZone, 04.08.25
MEDIAS LIBRES
Newsletter
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
Archives
Articles récents
Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog