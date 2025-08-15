Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com

Les incroyables rapports sur les droits de l'homme qui disparaissent (The Intercept)

par SLT 15 Août 2025, 05:49 Droits de l'homme Gaza Israël USA Collaboration Trump Netanyahu Colonialisme Palestine Articles de Sam La Touch

Les incroyables rapports sur les droits de l'homme qui disparaissent
Article originel : The Incredible Disappearing Human Rights Reports
The Intercept, 14.08.25

Photo collage: Fei Liu / Photo: Abdalhkem Abu Riash/Anadolu via Getty Images

Photo collage: Fei Liu / Photo: Abdalhkem Abu Riash/Anadolu via Getty Images

Les nouveaux rapports du Département d'État blanchissent les dossiers de certaines des nations les plus notoires au monde et ciblent les ennemis de Trump.

Le département d'État étatsunien a publié mardi ses rapports annuels sur les droits humains dans le monde, révélant ainsi la volonté de l'administration de blanchir le bilan de certains des pires violateurs des droits humains au monde.

Ces rapports édulcorés, qui portent sur environ 200 pays et territoires, omettent toute référence à la discrimination envers les personnes LGBTQ+ et réduisent les informations sur les abus commis par les gouvernements, notamment la violence sexiste et la corruption gouvernementale. Ils ne comportent plus de sections consacrées à la discrimination et à la violence systémiques fondées sur la race ou l'origine ethnique, à la maltraitance des enfants ou à l'exploitation sexuelle des enfants.

Les rapports sur les droits de l'homme mandatés par le Congrès, qui servent à orienter les décisions des États-Unis en matière de diplomatie et d'aide, ont été transformés en documents purement politiques qui ciblent les pays avec lesquels l'administration Trump est en conflit et minimisent les abus commis par les alliés de l'administration.

Israël et des pays comme le Salvador, le Soudan du Sud et l'Eswatini, qui ont accepté d'accueillir et, dans certains cas, d'emprisonner des personnes expulsées des États-Unis dans le cadre du goulag mondial croissant de Trump, ont été traités avec indulgence. L'Afrique du Sud, qui a mené le procès pour crimes de guerre contre Israël à La Haye, a reçu un rapport plus critique.

Les incroyables rapports sur les droits de l'homme qui disparaissent (The Intercept)

...Lire la suite

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Département d'État : les « pays tiers » de Trump pour les immigrants ont un bilan désastreux en matière de droits humains (The Intercept)
Département d'État : les « pays tiers » de Trump pour les immigrants ont un bilan désastreux en matière de droits humains (The Intercept)
La Suisse annule "La conférence sur la mise en oeuvre de la 4e Convention de Genève dans le Territoire palestinien occupé" demandée par l'ONU
La Suisse annule "La conférence sur la mise en oeuvre de la 4e Convention de Genève dans le Territoire palestinien occupé" demandée par l'ONU
Des fuites révèlent que des avocats britanniques et le gouvernement israélien ont prévu de créer une « unité spéciale » pour contrer les reportages sur les droits humains. Voici ce que nous savons (Mondoweiss)
Des fuites révèlent que des avocats britanniques et le gouvernement israélien ont prévu de créer une « unité spéciale » pour contrer les reportages sur les droits humains. Voici ce que nous savons (Mondoweiss)
L'avocate Sonia Dahmani condamnée en Tunisie à 1 an de prison ferme pour avoir dénoncé les atteintes graves aux droits fondamentaux des migrants subsahariens
L'avocate Sonia Dahmani condamnée en Tunisie à 1 an de prison ferme pour avoir dénoncé les atteintes graves aux droits fondamentaux des migrants subsahariens

Haut de page

Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog