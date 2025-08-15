Les incroyables rapports sur les droits de l'homme qui disparaissent (The Intercept)

Les incroyables rapports sur les droits de l'homme qui disparaissent Article originel : The Incredible Disappearing Human Rights Reports The Intercept, 14.08.25

Les nouveaux rapports du Département d'État blanchissent les dossiers de certaines des nations les plus notoires au monde et ciblent les ennemis de Trump.

Le département d'État étatsunien a publié mardi ses rapports annuels sur les droits humains dans le monde, révélant ainsi la volonté de l'administration de blanchir le bilan de certains des pires violateurs des droits humains au monde.

Ces rapports édulcorés, qui portent sur environ 200 pays et territoires, omettent toute référence à la discrimination envers les personnes LGBTQ+ et réduisent les informations sur les abus commis par les gouvernements, notamment la violence sexiste et la corruption gouvernementale. Ils ne comportent plus de sections consacrées à la discrimination et à la violence systémiques fondées sur la race ou l'origine ethnique, à la maltraitance des enfants ou à l'exploitation sexuelle des enfants.

Les rapports sur les droits de l'homme mandatés par le Congrès, qui servent à orienter les décisions des États-Unis en matière de diplomatie et d'aide, ont été transformés en documents purement politiques qui ciblent les pays avec lesquels l'administration Trump est en conflit et minimisent les abus commis par les alliés de l'administration.

Israël et des pays comme le Salvador, le Soudan du Sud et l'Eswatini, qui ont accepté d'accueillir et, dans certains cas, d'emprisonner des personnes expulsées des États-Unis dans le cadre du goulag mondial croissant de Trump, ont été traités avec indulgence. L'Afrique du Sud, qui a mené le procès pour crimes de guerre contre Israël à La Haye, a reçu un rapport plus critique.