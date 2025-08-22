Malgré les démentis : le Soudan du Sud et Israël en pourparlers sur un plan de réinstallation des Gazaouis (INN)

Malgré les démentis : le Soudan du Sud et Israël en pourparlers sur un plan de réinstallation de Gaza
Article originel : Despite denials: South Sudan and Israel in talks over Gaza resettlement plan
Israel National News, 22.08.25
Le-Blog-Sam-La-Touch.over-blog.com
Blog contre le racisme, le (néo)colonialisme et l'impérialisme
par SLT 22 Août 2025, 07:32 Soudan du Sud Soudan Israël Déportation Gaza Colonialisme Israélafrique Palestine Articles de Sam La Touch
Malgré les démentis : le Soudan du Sud et Israël en pourparlers sur un plan de réinstallation de Gaza
Article originel : Despite denials: South Sudan and Israel in talks over Gaza resettlement plan
Israel National News, 22.08.25
MEDIAS LIBRES
Newsletter
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
Archives
Articles récents
Theme: Autofocus © 2025 - Hébergé par Overblog