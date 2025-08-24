Newsletter n°599

Newsletter contre le racisme, le (néo)colonialisme et l'impérialisme
du lundi 18.08.25 au dimanche 24.08.25
Précédemment
- Newsletter n°598
Françafrique
- De Lomé à Abidjan, Nicolas Lerner tente de donner un nouveau souffle à la DGSE (LdC)
- Les immixtions africaines du général Fabien Mandon, nouveau chef d'état-major des armées françaises
- Agathe Habyarimana et le génocide des Tutsis : la justice française ordonne un non-lieu controversé (Afrik.com)
- Soudan. Des systèmes d’armement de fabrication française installés sur des véhicules blindés de transport de troupes fabriqués par les EAU repérés dans le conflit (Amnesty International)
- Burkina Faso : Le piège néocolonial (Consortium News)
- Côte d'Ivoire : Gbagbo s'oppose au 4e mandat de Ouattara (Africa News)
Russafrique
- Moscou impose Africa Corps à Bangui (Mondafrique)
Emirafrique / Golfafrique
- Au Soudan, des mercenaires colombiens au cœur de l’ingérence émiratie (Le Point)
- Soudan : Appel du Premier ministre de Khartoum - « Cessez d'envoyer des mercenaires colombiens au Soudan » (All Africa)
- Somalie : De la Somalie à Gaza - Comment les Émirats arabes unis alimentent les guerres secrètes de Blackwater (All Africa)
- Armées fantômes : les guerres secrètes des Émirats arabes unis au Soudan, au Yémen et à Gaza (The Cradle)
- Le Soudan appelle à une pression internationale sur les Émirats arabes unis pour leur soutien présumé aux FSR (The New Arab)
- Soudan–Émirats : rupture totale autour de l’or (Afric Telegraph)
- Les Émirats arabes unis renforcent les Forces de soutien rapide (FSR) au Soudan avec 79 avions et se préparent à une offensive majeure (Demstat)
Israélafrique
- Exclusif : un haut responsable libyen en pourparlers avec Israël pour réinstaller des Palestiniens de Gaza afin de réaliser un accord qui permettrait aux États-Unis de débloquer 30 milliards de dollars d'avoirs gelés (MEE)
- Israël envoie de l'aide au Soudan du Sud, tandis que Gaza est au bord de la famine (Senego)
Colonialisme ou/et racisme, xénophobie
- Berlin : une « rue des Maures » renommée après des années de controverse (AFP)
- Le jour de sa libération, l'administration Trump menace d'expulser Ábrego García vers l'Ouganda (Common Dreams)
- La dictature ougandaise, avec Museveni au pouvoir depuis 1986, annonce un accord avec les Etats-Unis pour l'accueil de migrants
- RD Congo. Le Parc des Virunga, un siècle de colonialisme vert et de rébellions armées (Afrique XXI)
- L'ICE a détenu un enfant new-yorkais au secret dans des hôtels secrets, puis l'a expulsé (The Intercept)
- Après ses récentes déclarations selon lesquelles "Dieu « comptait sur » elle pour soutenir Israël", Julia Sebutinde devrait-elle continuer à siéger à la CIJ dans les affaires concernant Israël ? (MEE)
- 97 % des écoles de Gaza endommagées ou détruites, selon l’ONU (AFP)
- Notre génocide (B’Tselem)
- Un témoin oculaire révèle que les sous-traitants de GHF tirent « sans discernement » sur les civils à Gaza (The Cradle)
- Émirats arabes unis: entre alliance avec Israël et aide à Gaza, quelle stratégie ? (RFI)
- Jamel Debbouze accusé de servir des vins israéliens des colonies dans son restaurant de l’Institut du Monde Arabe (Afrik.com)
- Un rapport de l'ONU confirme qu'un demi-million de Palestiniens souffrent d'une famine provoquée par l'homme à Gaza (The Cradle)
- Des fonctionnaires égyptiens à New York ont frappé deux manifestants défendant Gaza, comme le montre une vidéo. La police de New York a arrêté les manifestants (The Intercept)
- L'ONU déclare la famine dans la ville de Gaza (La Presse)
- Face à Israël, « il est extrêmement difficile pour l’UE de rester crédible » (OLJ)
- Israël menace de détruire la ville de Gaza si le Hamas n'accepte pas la paix à ses conditions (AFP)
- Malgré les démentis : le Soudan du Sud et Israël en pourparlers sur un plan de réinstallation des Gazaouis (INN)
- Londres sur le point de conclure un contrat de 2,7 milliards de dollars avec une entreprise israélienne pour former 60 000 soldats britanniques par an (The Cradle)
- La reconnaissance de la Palestine par la France et le Royaume-Uni est insuffisante et arrive trop tard (MEE)
- Israël a lancé l'invasion de la ville de Gaza et est en train d'anéantir l'un de ses quartiers les plus historiques (Mondoweiss.net)
- Cisjordanie : Israël approuve un plan de colonisation qui coupera le territoire en deux (Sud-Ouest)
- Amnesty accuse les États-Unis de cibler les migrants et étudiants étrangers pro-palestiniens avec l'IA (AFP)
- Gaza : le ministère de la santé gazaoui refuse l’exigence israélienne d’évacuer les hôpitaux vers le sud (Le Monde)
- Exclusif : un haut responsable libyen en pourparlers avec Israël pour réinstaller des Palestiniens de Gaza afin de réaliser un accord qui permettrait aux États-Unis de débloquer 30 milliards de dollars d'avoirs gelés (MEE)
- Alors que le génocide israélien s'intensifie, la majorité des Etatsuniens soutiennent la création d'un État palestinien.
- L’UJFP, association juive « antisioniste », voit ses comptes au Crédit coopératif fermés (Le Monde)
- Israël salue les nouvelles sanctions étatsuniennes contre la CPI (AFP)
- Antisémitisme. La France n'a « pas de leçons à recevoir », répond Paris à Netanyahu (AFP)
- Gaza : Benyamin Nétanyahou accuse Emmanuel Macron « d’alimenter le feu antisémite » en appelant à reconnaître l’Etat de Palestine (Le Monde)
- Les forces israéliennes arrêtent le ministre palestinien de la Culture après une attaque menée par des colons illégaux en Cisjordanie occupée (MEMO)
- « Notre génocide » MEMO en conversation avec B'Tselem (Vidéo)
- Netanyahu s'est donné pour mission de s'emparer du Moyen-Orient. Quelqu'un l'en empêchera-t-il ? (MEE)
- Gaza : les forces israéliennes sont entrées dans le quartier Sabra, dans la ville de Gaza, selon l’agence WAFa (Le Monde)
- « Preuve d'une intention génocidaire » : un général israélien appelle à tuer 50 Palestiniens pour chaque victime du 7 octobre (Common Dreams)
- Le département d'État suspend les visas temporaires pour les enfants blessés de Gaza après la diatribe de l'influenceuse raciste Laura Loomer (Common Dreams)
- Gaza : Amnesty International estime qu'Israël mène « une campagne de famine délibérée » (AFP)
- A Tel-Aviv, des manifestations d’ampleur ne suffisent pas à inquiéter Benyamin Nétanyahou (Le Monde)
Impérialisme
- Parlons de... la guerre qui menace au Venezuela ? (Off GUardian)
- Les États-Unis déploient des navires de guerre au large des côtes vénézuéliennes, faisant craindre une nouvelle guerre visant à renverser le régime (Common Dreams)
Médias
- Kneecap : ce groupe de rap irlandais qui fait trembler Retailleau, Caroline Yadan et les pro-israël (Vidéo)
- L’entreprise étatsunienne Palantir suspectée de créer une base de données géante sur les citoyens (Le Monde)
Economie
- Un rapport de la Chambre des représentants met en garde contre les droits de douane imposés par Trump qui pourraient entraver l'industrie manufacturière étatsunienne pendant « plusieurs années » (Common Dreams)
RDC
- Des milliers de recrues affluent dans les centres de formation du M23 (AI)
- République démocratique du Congo : massacres de masse perpétrés par le M23 près du parc national des Virunga (Human Rights Watch)
- RDC : le ministère public requiert la peine de mort contre Joseph Kabila (Afrik.com)
- RD Congo. Le Parc des Virunga, un siècle de colonialisme vert et de rébellions armées (Afrique XXI)
- RDC : Pas d'accord de paix entre le M23 et le gouvernement (Africa News)
Soudan / soudan du Sud
- Au Soudan, des mercenaires colombiens au cœur de l’ingérence émiratie (Le Point)
- Des combattants des Forces de soutien rapide tendent une embuscade à un village soudanais, tuant 7 personnes et incendiant des maisons (AP)
- Soudan : Appel du Premier ministre de Khartoum - « Cessez d'envoyer des mercenaires colombiens au Soudan » (All Africa)
- Ni Gaza ni l'Ukraine : le Soudan subit la pire crise humanitaire au monde tandis que les puissances mondiales ferment les yeux et sont complices par le biais de vente d'armes (Firstpost)
- Un convoi humanitaire de l'ONU attaqué au Darfour alors que la famine s'aggrave au Soudan (Daily Sabbah)
- L'ONU rejette les plans d'un groupe paramilitaire soudanais visant à établir un gouvernement rival en pleine guerre civile (The Washington Post)
- Des villageois livrent des témoignages poignants sur l'une des attaques les plus meurtrières de la guerre civile au Soudan (AP)
- Armées fantômes : les guerres secrètes des Émirats arabes unis au Soudan, au Yémen et à Gaza (The Cradle)
- Soudan. Des systèmes d’armement de fabrication française installés sur des véhicules blindés de transport de troupes fabriqués par les EAU repérés dans le conflit (Amnesty International)
- Le Soudan appelle à une pression internationale sur les Émirats arabes unis pour leur soutien présumé aux FSR (The New Arab)
- Comment la région frontalière triangulaire entre le Soudan et la Libye est devenue un foyer de criminalité et de guerre (MEE)
- Les affrontements au Soudan du Sud menacent de s'étendre dans la région, selon l'ONU (AFP)
- Soudan–Émirats : rupture totale autour de l’or (Afric Telegraph)
- Les Émirats arabes unis renforcent les Forces de soutien rapide (FSR) au Soudan avec 79 avions et se préparent à une offensive majeure (Demstat)
---
- Soudan : Médecins sans frontières annonce 2470 morts liés au choléra (Senego)
- Israël envoie de l'aide au Soudan du Sud, tandis que Gaza est au bord de la famine (Senego)
Afrique du Sud
- Afrique du Sud :le gouvernement dénonce le rapport US sur les droits de l'homme (Africa News)
Libye
- Comment la région frontalière triangulaire entre le Soudan et la Libye est devenue un foyer de criminalité et de guerre (MEE)
- Exclusif : un haut responsable libyen en pourparlers avec Israël pour réinstaller des Palestiniens de Gaza afin de réaliser un accord qui permettrait aux États-Unis de débloquer 30 milliards de dollars d'avoirs gelés (MEE)
Somalie
- Somalie : De la Somalie à Gaza - Comment les Émirats arabes unis alimentent les guerres secrètes de Blackwater (All Africa)
Syrie
- Les pourparlers entre la Syrie et Israël ont porté principalement sur la limitation de l'influence de l'Iran et du Hezbollah, selon un rapport (The Cradle)
Yemen
- Armées fantômes : les guerres secrètes des Émirats arabes unis au Soudan, au Yémen et à Gaza (The Cradle)
Iran / israël
- L'Iran dit avoir tué six membres d'un groupe lié à Israël (AFP)
- Les pourparlers entre la Syrie et Israël ont porté principalement sur la limitation de l'influence de l'Iran et du Hezbollah, selon un rapport (The Cradle)
- Le Pentagone demande des milliards de dollars de « fonds d'urgence » pour réapprovisionner les armes utilisées dans la défense d'Israël (The Cradle)
Guerre en Ukraine / Russie
- La saga de la 3e brigade Azov : des tranchées du Donbass aux marches du pouvoir (IO)
- Ukraine : la Russie revendique la prise de deux villages dans la région de Donetsk (AFP)
- A propos de l'envoi de troupes italiennes en Ukraine, Salvini déclare Macron qu'il « y aille lui-même » en mettant un casque et en prenant un fusil après l'avoir traité de "fou" en mars
- Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine ne lâche rien, une semaine après avoir paradé au sommet d’Anchorage (Le Monde)
- Sabotage du gazoduc Nord Stream: un suspect ukrainien arrêté en Italie (AFP)
- Trump espère échapper à l'enfer grâce à un accord de paix sur la guerre en Ukraine
- Pour Macron, Poutine est un « ogre » qui « a besoin de continuer à manger » pour survivre (AFP)
Divers
- Le cauchemar de Washington : Modi et Xi brisent la glace (The Cradle)
- La possibilité d’une nouvelle espèce d’homininé en Afrique de l’Est, il y a 2,5 millions d’années (Le Monde)
- « Polluants éternels » : révélations sur une contamination record de l’eau potable en France (Disclose)
- Affaire Epstein : le ministère étatsunien de la Justice rend public un récent entretien avec Ghislaine Maxwell dédouanant Trump (AFP)
- Rumeurs transphobes sur Brigitte : pourquoi Macron joue au pompier pyromane (Vidéo)
- Les militaires de la Garde nationale déployés à Washington porteront « bientôt » des armes. Trump : Chicago et New-York seront rendues "sûres" (AFP)
- Orléans, sa rumeur, son maire et ses fachos (Blast)