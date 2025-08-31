Newsletter n°600

Newsletter contre le racisme, le (néo)colonialisme et l'impérialisme
du lundi 25.08.25 au dimanche 31.08.25
Françafrique
- Le maire d’Orléans s’oppose à l’inhumation d’un dignitaire rwandais impliqué dans le génocide (Afrik.com)
Etatsunafrique
- Les États-Unis provoquent le dragon : Taïwan plante son drapeau au Somaliland (The Cradle)
- L'administration Trump veut expulser Kilmar Abrego Garcia vers l'Ouganda qui a un long bilan en matière de violations des droits de l’homme (The intercept)
Emirafrique
- Une vidéo virale ne montre pas de combattants colombiens « soutenus par les Émirats arabes unis » au Soudan selon Reuters (Khaleej Times)
- Le Soudan fait pression sur la Somalie contre les Émirats arabes unis en temps de guerre au sujet des mercenaires (The East African)
- Soudan. Des véhicules blindés d'une entreprise canadienne dont la principale entreprise est aux EAU déployés dans les zones de guerre aux mains des FSR accusés de génocide (The Globe and Mail)
- Guerre par procuration au Soudan : la stratégie occulte des Émirats arabes unis et son soutien à une milice génocidaire (Vidéo)
Russafrique
- Le groupe Wagner touché au Nord du Mali (Mondafrique)
Colonialisme ou/et racisme, xénophobie
- Les États-Unis « refusent et révoquent » les visas des responsables palestiniens avant l'Assemblée générale des Nations unies (Common Dreams)
- Etats-Unis : une juge bloque la procédure accélérée d'expulsions de migrants de Trump (AFP)
- L'envoyé étatsunien Barrack fait face à une vague de critiques au Liban après avoir qualifié le comportement des journalistes d'« animal » (MEMO)
- Yasser Abu Shabab : l'agent du chaos d'Israël à Gaza (The Cradle)
- Dénoncer la plus grande organisation musulmane d'Indonésie, Nahdlatul Ulama, et ses liens troublants avec Israël (MEMO)
- L’écrasante responsabilité du Hamas dans la catastrophe palestinienne (Le Monde)
- Plusieurs soldats israéliens « portés disparus » après une embuscade tendue par le Hamas à Gaza (The Cradle)
- Pourquoi Retailleau s'attaque à Trappes et à sa banderole pour Gaza
- Gaza : exode massif alors qu’une offensive terrestre israélienne semble imminente (Africa News)
- Washington fait cavalier seul au Conseil de sécurité de l'ONU en défendant la famine provoquée par l'homme à Gaza (The Cradle)
- Israël exige le retrait du rapport soutenu par l'ONU déclarant la famine dans l'enclave (AFP)
- Même d'anciens démocrates membres de l'AIPAC se mobilisent pour bloquer les ventes d'armes à Israël (The Intercept)
- Microsoft demande l'aide du FBI pour mettre fin aux manifestations contre le génocide (The Cradle)
- Cisjordanie. Des dizaines de soldats et de blindés à Naplouse, où l'armée israélienne procède à des « fouilles » et expulsions (AFP)
- Le Congrès national démocrate rejette la « position populaire écrasante » appelant à l'interdiction des armes à destination d'Israël (The Intercept)
- Antisémitisme : Macron déclare que Netanyahu a « offensé » la France et doit cesser sa « fuite en avant meurtrière » à Gaza (AFP)
- Gaza: le fonds souverain norvégien se désengage de Caterpillar en raison de « violations des droits humains » (AFP)
- Cisjordanie. Une ONG israélienne (ACRI) accuse un général israélien de crimes de guerre (AFP)
- L'ambassadeur US, père du gendre de Trump, critique la reconnaissance de la Palestine et déclare que Macron n'en fait pas assez contre l'antisémitisme s'alignant sur le discours de Netanyahu
- Des frappes israéliennes sur un hôpital font au moins 15 morts, selon la défense civile de l’enclave ; au moins trois journalistes parmi les victimes (Le Monde)
- "Assiéger-les, laisser-les mourir de faim" ordonne les ministres israéliens d'extrême droite au chef de l'armée lors de l'opération à Gaza (MEMO)
Impérialisme
- Les canonnières suivent les sanctions dans la stratégie étatsunienne envers le Venezuela (The Cradle)
Médias
- Microsoft licencie davantage d'employés pour avoir protesté contre le génocide à Gaza (The Cradle)
- Le plus grand donateur étatsunien d'Israël est désormais propriétaire de CBS (MintPress News)
- Amnesty lance un rapport intitulé « Rompre avec les géants de la technologie » appelant les gouvernements à limiter le pouvoir des géants de la technologie afin de protéger les droits humains (Amnesty International)
- Propagande israélienne : Rony Brauman répond aux grands médias (Vidéo)
- Une promotion « Rima Hassan » à l'Université libre de Bruxelles enflamme les débats (AFP)
- Comment les médias occidentaux ont contribué à transformer le génocide israélien en « fake news » (MEE)
- Le journaliste palestinien Hassan Douhan a été abattu par les forces israéliennes à Khan Younis, portant à six le nombre de journalistes tués lundi (MEMO)
Economie
- Les droits de douane décidés par Donald Trump jugés en grande partie illégaux par une cour d’appel fédérale (Le Monde)
- L'Inde défie Washington et augmente ses importations de pétrole russe (The Cradle)
- Suite à l'imposition étatsunienne de droits de douane exhorbitants (50%), l'Inde va réduire ses achats de pétrole russe selon Bloomberg
Soudan
- "Il y a plus de 150 000 morts au Soudan" (La Marseillaise)
- La guerre au Soudan s'intensifie au Kordofan alors que les FSR rasent des villages (MEE)
- Les Forces de soutien rapides (FSR) soudanaises piègent El-Fasher dans un réseau de remparts de terre (MEE)
- Soudan: le général Hemedti investi à la tête d'un gouvernement parallèle (RFI)
- Guerre au Soudan : indifférence générale ? Parlons-en avec C. Nicolet, K. Goldberg et R. Marchal (France 24)
- Le chef du renseignement soudanais en Somalie: bataille d'influences dans la sous-région (RFI)
- Soudan : bombardements des FSR à El-Fasher, un nouveau drame humanitaire (Afrik.com)
- Soudan : les enfants d'El-Fasher frappés par la famine et les violences après 500 jours de siège (RFI)
- Guerre par procuration au Soudan : la stratégie occulte des Émirats arabes unis et son soutien à une milice génocidaire (Vidéo)
- Guerre au Soudan : des mercenaires colombiens engagés aux côtés des Forces de soutien rapide (Le Monde)
- Soudan : Les FSR accusés d'avoir enlevé 8 femmes déplacées d'un camp dans l'ouest du Soudan (MEMO)
- Guerre au Soudan: les paramilitaires visent des points stratégiques de la ville d'el-Fasher (RFI)
- Le Soudan élimine l'Algérie dans un match palpitant de la CHAN et se qualifie pour les demi-finales (Yahoo)
- Conflits internes : « Le cas du Soudan est plus complexe que celui de la Libye (Le Soir)
- Les résidents déplacés retournent à Khartoum dévastée par la guerre (Africa News)
Somalie
- Le chef du renseignement soudanais en Somalie: bataille d'influences dans la sous-région (RFI)
- Le chef des services secrets soudanais se rend à Mogadiscio alors que des plaintes sont formulées à l'encontre du Puntland (The East African)
- Les États-Unis provoquent le dragon : Taïwan plante son drapeau au Somaliland (The Cradle)
Syrie
- Des familles alaouites forcées de quitter leur quartier près de Damas (AFP)
- Les autorités syriennes donnent 72 heures aux familles alaouites du quartier de Damas pour quitter leurs maisons (The Cradle)
- Netanyahu affirme que Tel-Aviv discute d'une démilitarisation du sud de la Syrie (AFP)
- Assaut terrestre israélien contre un site près de Damas (AFP)
- Israël annonce l'occupation permanente de nouvelles zones en Syrie (The Cradle)
- La Syrie va signer un « accord de stabilisation » avec Israël prévoyant notamment la démilitarisation du plateau du Golan et l'interdiction de reconstituer l'armée syrienne (The Cradle)
- L'ancien commandant d'Al-Qaïda devenu président syrien s'adressera à l'Assemblée générale des Nations unies (The Cradle)
Yemen
- Les Houthis promettent de venger la mort de leur « Premier ministre », tué dans des frappes israéliennes (AFP)
- Yemen : le Premier ministre aurait été tué lors d'une frappe israélienne (Africanews)
Liban
- « Barrack est un animal » : des manifestants obligent l'envoyé étatsunien à quitter le sud du Liban (The Cradle)
- L'envoyé étatsunien Barrack fait face à une vague de critiques au Liban après avoir qualifié le comportement des journalistes d'« animal » (MEMO)
Guerre en Ukraine
- Ukraine. Trafics en tout genre : quand le crime organisé prospère sur la guerre (IO)
- Ukraine : l'armée russe revendique la capture d'une nouvelle localité dans la région de Dnipropetrovsk (AFP)
Covid-19
- Nous sommes des cobayes vaccinaux des États-Unis et avons contribué à sauver l'humanité de la Covid. Aujourd'hui, nous sommes affligés par des handicaps terrifiants (Daily Mail/ Trial Site News)
- Vaccins à ARNm synthétique et intégration génomique : preuves issues d'effets indésirables et de cancers nouvellement apparus après la vaccination contre la Covid-19 (Preprints.org)
- Etats-Unis : la directrice de la principale agence sanitaire limogée sur fond de divergences sur la politique vaccinale (Le Monde)
Divers
- La CIA, le Mossad et Epstein : démêler les liens entre les services secrets et la famille Maxwell (MintPress News)
- Y a-t-il une raison de gracier Ghislaine Maxwell, si ce n'est pour acheter son silence ? (The Hill)
- La France au bord d’une crise institutionnelle grave ! (Mondafrique)
- Une campagne massive de désabonnement cible les influenceurs basés aux Émirats arabes unis pour leur mode de vie « superficiel » (MEE)
- Les plans secrets du Pentagone d’envoi de troupes à Chicago (WSWS)
- Face à l'impasse sur le budget, Bayrou pose sa tête sur le billot avec un vote de confiance (Charentes Libre)
- Trump pense que beaucoup d'Etatsuniens « aimeraient avoir un dictateur » (Vidéo)
- Qui est vraiment Charles Kushner, magnat de l’immobilier et nouvel ambassadeur des États-Unis en France ? (24matins)
- Les démocrates accusent Trump d'avoir créé « une nouvelle crise bidon » pour justifier l'invasion de Chicago (Common Dreams)
- Rentrée à haut risque pour le Premier ministre menacé de censure et de blocages du pays (AFP)
- Les militaires de la garde nationale déployés à Washington commencent à porter des armes (Le Monde)