Nous sommes des cobayes vaccinaux des États-Unis et avons contribué à sauver l'humanité de la Covid. Aujourd'hui, nous sommes affligés par des handicaps terrifiants (Daily Mail/ Trial Site News)

Nous sommes des cobayes vaccinaux des États-Unis et avons contribué à sauver l'humanité de la Covid. Aujourd'hui, nous sommes affligés par des handicaps terrifiants. Article originel : We're America's vaccine guinea pigs and helped save humanity from Covid. Now we've been left with terrifying disabilities Daily Mail, 28.08.25

Ils ont été qualifiés de « cobayes ». C'est l'expression qui a fait la une des journaux grand public pour décrire les Etatsuniens et autres personnes qui se sont portés volontaires en 2020 pour tester les vaccins contre la COVID-19 avant leur autorisation. Mais pour ceux qui se sont portés volontaires, cette étiquette est une insulte à leur sacrifice. Ce sont des pionniers, des citoyens ordinaires qui ont pris des risques extraordinaires pour aider à mettre fin à une pandémie mondiale. Aujourd'hui, certains sont handicapés, ruinés financièrement et contraints de se battre contre des multinationales et des gouvernements indifférents pour obtenir reconnaissance et indemnisation. C'est plus qu'une honte, c'est un scandale national et le gouvernement actuel est mis en garde.



De volontaires à plaignants

Un article récent du Daily Mail britannique présente trois participants qui affirment que les blessures subies lors des essais cliniques leur ont causé des dommages irréversibles :

Brianne Dressen (AstraZeneca, Utah) : diagnostiquée par le NIH avec une neuropathie post-vaccinale après avoir présenté des symptômes neurologiques invalidants. Elle affirme qu'AstraZeneca n'a pas respecté son contrat couvrant les frais médicaux liés aux essais cliniques. Brianne est cofondatrice de l'association à but non lucratif React19.



Kleiton Souza (AstraZeneca, Brésil) : a développé une encéphalite et une épilepsie après sa deuxième dose. Il affirme qu'AstraZeneca a nié toute responsabilité, le contraignant à intenter un procès coûteux.



Augusto Roux (Pfizer, Argentine) : Il affirme que sa péricardite et ses lésions hépatiques ont été effacées de son dossier d'essai. Les tribunaux argentins ont depuis ouvert une enquête sur les irrégularités de l'essai. TrialSite News a relaté les efforts d'Augusto dans le cadre de son procès.

Chaque cas met en évidence un thème commun : les promesses contractuelles de prise en charge des frais médicaux ont été ignorées ou minimisées, laissant les volontaires blessés à la merci de systèmes conçus pour protéger les fabricants, et non les patients... Lire la suite